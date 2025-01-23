Салат «Сельдь под шубой» по семейному рецепту: как правильно приготовить любимое блюдо

Фото: iStock/kolotuschenko
Существует множество способов приготовления и подачи салата «Селедка под шубой», и многие стараются удивить оригинальностью своих рецептов. Тем не менее, в Интернете особенно популярным стал простой и доступный вариант этого блюда. Как правильно его приготовить расскажет «Радио 1».
Ингредиенты:
Сельдь (филе) — 200 г.;
Картофель — 2-3 шт.;
Морковь — 1-2 шт.;
Свёкла — 1-2 шт.;
Лук репчатый — 1 шт.;
Яйцо куриное — 2 шт. (по желанию);
Майонез — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Перец — по вкусу.
Инструкция:
1. Подготовка овощей:
• Отварите картофель, морковь и свёклу в мундире до готовности. Остудите и очистите от кожуры.
• Если используете яйца, отварите их вкрутую и остудите.
Фото: iStock/Irina Gelwich
2. Нарезка ингредиентов:
• Нарежьте филе сельди мелкими кубиками.
• Лук нарежьте мелко.
• Картофель и морковь натрите на крупной терке.
• Свёклу натрите на крупной терке.
3. Сборка салата:
• На плоское блюдо выложите слоями:
Первый слой: картофель (посолить и смазать майонезом).
Второй слой: лук (можно немного обжарить для смягчения вкуса).
Третий слой: сельдь (также можно смазать майонезом).
Четвертый слой: морковь (посолить и смазать майонезом).
Пятый слой: свёкла (посолить и смазать майонезом).
По желанию, сверху можно украсить тертыми яйцами.
Фото: iStock/Valeriy Lushchikov
4. Охлаждение:
• Уберите салат в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы он пропитался.
Салат «Сельдь под шубой» отлично сочетается с ржаным хлебом, картофельными чипсами или просто как самостоятельное блюдо на праздничном столе. Салат подают в холодном виде, украсив зеленью (например, петрушкой или укропом). Его можно сервировать в порционных тарелках или на большом блюде, нарезанным на порции.
Читайте также:
Вкусно, как в Италии: как приготовить идеальную лазанью с фаршем, пошаговый рецепт
С рисом, картошкой или пастой: идеальный рецепт нежной курицы в сливочном соусе
Как в ресторане: простой рецепт ролла «Филадельфия» с сёмгой и авокадо своими руками
Анастасия Хохлова