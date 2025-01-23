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Салат «Сельдь под шубой» по семейному рецепту: как правильно приготовить любимое блюдо

Фото: iStock/kolotuschenko

Фото: iStock/kolotuschenko

Существует множество способов приготовления и подачи салата «Селедка под шубой», и многие стараются удивить оригинальностью своих рецептов. Тем не менее, в Интернете особенно популярным стал простой и доступный вариант этого блюда. Как правильно его приготовить расскажет «Радио 1».

Ингредиенты:


Сельдь (филе) — 200 г.;


Картофель — 2-3 шт.;
Морковь — 1-2 шт.;
Свёкла — 1-2 шт.;
Лук репчатый — 1 шт.;
Яйцо куриное — 2 шт. (по желанию);
Майонез — по вкусу;
Соль — по вкусу;
Перец — по вкусу.

Инструкция:


1. Подготовка овощей:



• Отварите картофель, морковь и свёклу в мундире до готовности. Остудите и очистите от кожуры.

• Если используете яйца, отварите их вкрутую и остудите.

Фото: iStock/Irina Gelwich

2. Нарезка ингредиентов:


• Нарежьте филе сельди мелкими кубиками.

• Лук нарежьте мелко.

• Картофель и морковь натрите на крупной терке.

• Свёклу натрите на крупной терке.


3. Сборка салата:


• На плоское блюдо выложите слоями:

Первый слой: картофель (посолить и смазать майонезом).

Второй слой: лук (можно немного обжарить для смягчения вкуса).

Третий слой: сельдь (также можно смазать майонезом).

Четвертый слой: морковь (посолить и смазать майонезом).

Пятый слой: свёкла (посолить и смазать майонезом).

По желанию, сверху можно украсить тертыми яйцами.

Фото: iStock/Valeriy Lushchikov

4. Охлаждение:


• Уберите салат в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Салат «Сельдь под шубой» отлично сочетается с ржаным хлебом, картофельными чипсами или просто как самостоятельное блюдо на праздничном столе. Салат подают в холодном виде, украсив зеленью (например, петрушкой или укропом). Его можно сервировать в порционных тарелках или на большом блюде, нарезанным на порции.

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#салат
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#лук
В Подмосковье из-за аномального тёплого января проснулись клещи
23 января 2025, 13:42

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Клещи начали просыпаться в Московской области из-за аномальной тёплой погоды в январе, при этом пробуждение не является массовым, так как температура всё же остаётся недостаточно благоприятной для этих паразитов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Тревогу забили хозяева собак, которые начали находить клещей на своих питомцах. Следует иметь в виду, что на данный момент зафиксировано лишь несколько случаев появления клещей, тем не менее, владельцам животных рекомендуется проявлять бдительность и соблюдать все необходимые меры предосторожности», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что массовое появление клещей фиксируется, как правило, в конце весны — начале лета, когда устанавливается стабильно плюсовая температура, и погода становится благоприятной для размножения.

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#экология
#московская область
#подмосковье
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Татьянин день 2025: дата, День студента, традиции праздника, как отмечать
23 января 2025, 13:34

Мц. Татьяна (фото: patriarchia.ru)

Татьянин день — один из самых известных и любимых православных праздников в России, который отмечается 25 января. Он приобрёл широкую популярность благодаря тому, что в этот день поздравляют не только всех Татьян, но и отмечают День российского студенчества. О происхождении праздника, его истории и традициях расскажет «Радио 1».

Как появился Татьянин день


Татьянин день имеет давнюю историю. Изначально он был посвящён святой мученице Татьяне, жившей в III веке. Однако особую значимость праздник приобрёл в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.

Дата 25 января была выбрана не случайно: один из основателей университета Иван Шувалов приурочил это событие к дню именин своей матери Татьяны. С тех пор Татьянин день стал не только церковным, но и светским праздником.

Мученица Татьяна Римская


Святая мученица Татиана жила в Риме в III веке. Она была благочестивой женщиной, которая решила посвятить свою жизнь служению христианской церкви, став диакониссой и получив право проповедовать Евангелие. Татьяна активно помогала бедным и ухаживала за больными.

Когда в Риме начались гонения на христиан, Татиане предложили принести жертву языческим богам. Однако, по преданию, она так сильно молилась, благодаря чему разрушились храмы богов Аполлона и Дианы, а идол Зевса упал. Христианку подвергли пыткам и казнили вместе с её отцом.

Через девять лет после её смерти Татьяна была причислена к лику святых. Католическая церковь отмечает день её памяти 12 января, а православная — 25 января. Разница в датах объясняется тем, что католики используют григорианский календарь, а православные — юлианский.

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Почему Татьянин день стал Днём студента


В России Татьянин день стал символом студенчества с момента основания Московского университета в 1755 году.

Основателями и главными вдохновителями Московского университета, который впоследствии стал одним из самых известных учебных заведений мира, были два выдающихся деятеля XVIII века: ученый Михаил Ломоносов и меценат, близкий к императрице, генерал-адъютант Иван Шувалов. Создание этого университета стало важным шагом в развитии образования в России и ознаменовало начало новой эры в истории страны.

В 2005 году 25 января праздник был официально признан Днём студента в России. С тех пор студенты стали считать Святую своей покровительницей и молиться ей о помощи в учебе и удаче на экзаменах, особенно в конце зимней сессии.

Фото: istockphoto / smolaw11

Традиции на Татьянин день


В царские времена Татьянин день начинался с посещения храма, где проводился молебен. В этот день студенты обращались к святой Татьяне с просьбами о помощи в учебе, любви и материальном благополучии, чтобы обеспечить возможность оплачивать свои нужды и продолжать обучение.

После церковной части праздника начиналась светская программа: студенты слушали поздравления ректора и садились за праздничные столы.

В дореволюционной России Татьянин день всегда отмечался с размахом. Студенты в этот день могли позволить себе многое — даже полицейские и квартальные обычно не вмешивались, если кто-то немного перебрал с алкоголем.

«Выпили всё, кроме Москва-реки, и то только потому, что она замерзла», — вспоминал писатель Антон Чехов.

Как отмечают Татьянин день и День студента


В разных университетах, институтах и академиях есть свои традиции празднования Дня студента. Учащиеся активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах, отмечают окончание зимней сессии и начало каникул, настраиваясь на второй семестр. Праздничное настроение поддерживают и местные власти, организуя концерты, ярмарки и спортивные мероприятия. В свою очередь, университеты устраивают студенческие балы, проводят викторины и спортивные состязания.

Особенно масштабно этот праздник отмечается в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. В 1855 году, когда университет отметил свой столетний юбилей, МГУ собрал большое количество своих выпускников. С тех пор многие из них возвращаются в университет на Татьянин день, чтобы отметить праздник.

Особенностью праздника в МГУ является традиция варить медовуху по старинному монастырскому рецепту за 40 дней до 25 января, а затем ректор лично разливает напиток по кружкам для студентов.

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#антон мгу
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В Одинцовском округе по решению суда снесут «дом-аквариум»
23 января 2025, 13:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Многоквартирный трёхэтажный дом в одинцовской деревне Солманово, на цокольном этаже которого размещается рыбоводческий комплекс, должен быть снесён из-за нецелевого использования земельного участка, на котором его возвели, и ряда других нарушений, такое решение принял Арбитражный суд, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Участок, на котором предприниматель построил «дом-аквариум», предназначался для животноводства, рыболовства, растениеводства и строительства индивидуальных домов для членов крестьянского хозяйства. Трёхэтажный дом, жильё в котором владелец сдавал под проживание, под эти условия не подходит. В решении суда также отмечено, что по данным полиции, здание использовалось как общежитие, при этом эксперты отметили, что оно построено с нарушениями и представляет опасность», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что хозяин участка не получал разрешение на постройку объекта недвижимости, а сам участок сформирован с нарушением, так как включает в себя водоохранную зону протекающего рядом ручья.

В связи с этими обстоятельствами суд признал здание самостроем и обязал предпринимателя снести его.

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#минэкологии мо
#снос
#одинцовский городской округ
#суд
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В Лыткарине на месте снесённого здания детсада-заброшки разобьют парк
23 января 2025, 12:37

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийное здание детского сада снесли в 7-м квартале города Лыткарино. Постройка находилась рядом с историко-краеведческим музеем, теперь здесь разобьют парк, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажное здание детского сада общей площадью около 3 тысяч квадратных метров было построено в 70-х годах ХХ века. Позднее там располагался филиал частного вуза «Современная гуманитарная академия». Со временем постройка начала приходить в негодность. Здание вывели из эксплуатации, и долгое время оно пустовало. Жители Лыткарина обращались в «Добродел» с просьбой снести постройку и благоустроить территорию», — говорится в сообщении.
В результате заброшенный детский сад включили в список на ликвидацию. В четвёртом квартале 2024 года силами администрации округа Лыткарино здание было снесено. В этом году на освободившемся земельном участке появится парк с прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками и местами для проведения мероприятий.

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#лыткарино
#снос
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#детский сад
#детсад
#парк
#благоустройство
#мособлархитектура
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Зеленый борщ со щавелем и яйцом – справится любой, получится вкусно
23 января 2025, 12:27

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Зелёный борщ со щавелем и яйцом – одно из лучших витаминных блюд со свежей зеленью. Варить его можно на любом бульоне, с мясом, курицей, грибами и без. Пошаговый рецепт приготовления – в материале «Радио 1».

Ингредиенты:


• Свежий щавель — 200 г.;
• Молодые листья свеклы (или шпинат) — 100 г.;
• Картофель — 2-3 шт.;
• Морковь — 1 шт.;
• Лук репчатый — 1 шт.;
• Укроп и петрушка — по вкусу;
• Яйцо куриное — 2 шт. (по желанию);
• Вода — 1,5 л.;
• Соль, перец — по вкусу;
• Сметана — для подачи.

Фото: iStock/bsanchezsobrino

Инструкция:


1. Подготовка овощей:

• Очистите картофель и нарежьте его кубиками.

• Морковь натрите на крупной терке.

• Лук нарежьте мелко.

• Щавель и листья свеклы промойте и нарежьте.

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2. Варка бульона:

• В кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды. Добавьте картофель и варите на среднем огне около 10 минут.

3. Добавление овощей:

• После того как картофель немного размягчится, добавьте в кастрюлю морковь и лук. Варите еще 5-7 минут.

4. Добавление зелени:

• Затем добавьте нарезанные щавель и листья свеклы. Варите еще 5-10 минут до готовности всех овощей.

Фото: iStock/wwasilisa

5. Приправы:

• Посолите и поперчите по вкусу. Если используете яйца, отварите их отдельно вкрутую, остудите и нарежьте.

6. Завершение:

• В конце варки добавьте мелко нарезанную зелень (укроп и петрушку) и дайте борщу настояться под крышкой несколько минут.

С чем употреблять:


Зеленый борщ отлично сочетается с черным хлебом или пирожками с начинкой. Его можно подавать с отварными яйцами или сметаной. Блюдо подают горячим, в глубоких тарелках, с ложкой сметаны сверху и посыпанным свежей зеленью. Яйца можно добавить прямо в тарелку или подавать отдельно.

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#лук
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В Москве 27 января состоится пресс-конференция по блокаде Ленинграда
23 января 2025, 12:12

Фото: istockphoto.com/mundam

Пресс-конференцию, посвящённую блокаде Ленинграда, проведет в ТАСС Национальный центр исторической памяти при президенте России, мероприятие состоится в понедельник, 27 января, сообщает пресс-служба организатора.
«В ходе пресс-конференции планируется обсудить вопросы сохранения культурных ценностей и научных учреждений Ленинграда, эвакуации мирных жителей, передислокации промышленных предприятий, а также поднять ряд других важных тем, касающихся спасения города», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках пресс-конференции будет представлена выставка «Блокада Ленинграда — нацистский геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны», основанная на архивных документах и фотографиях.

Пресс-конференция начнётся в 12:00.

Отмечается, что мероприятие станет частью Всероссийского марафона памяти «Блокада Ленинграда — история всей страны».

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#пресс-конференция
#блокада ленинграда
#великая отечественная война
#история
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Раменские долголеты занялись плетением маскировочных сетей для бойцов СВО
23 января 2025, 11:44

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Маскировочные сети для нужд специальной военной операции плетут участники программы «Активное долголетие» из Раменского городского округа, помещение для этого выделили в ДК «Гжелка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«При упорном труде за несколько недель можно сплести по четыре маскировочные сети. Иногда приходят специальные заказы на большие сети — до шести метров. В мастерской в ДК «Гжелка» справляются и с такой работой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что приобретать новые материалы для маскировочных сетей долголетам помогают волонтёры объединения «Очаг тепла».

Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер для участников волонтёрского движения. Эти меры включают финансовую поддержку (гранты, субсидии и пр.), страхование жизни при осуществлении добровольческой деятельности, помощь в проведении мероприятий, а также консультирование по созданию социальных некоммерческих организаций и информационную поддержку волонтёрских акций.

Подробная информация о поддержке волонтёров в Подмосковье размещена по ссылке.

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#волонтеры
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«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять
Психолог Манина: жертвой буллинга становятся те, кто выделяется из общества
23 января 2025, 11:40

Фото: iStock/Inside Creative House

Буллинг — острая проблема в обществе. Особенно часто он замечается в школах — среди подростков. Дети-жертвы такого явления боятся признаться родителям и друзьям, считая это постыдным. Пару дней назад депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов заявил, что в школах в ликвидации такого явления, как буллинг, не малая роль принадлежит учителю.
Педагог, психолог высшей квалификации, профессиональный медиатор Ирина Манина в беседе с «Радио 1» рассказала, что жертвой буллинга может стать любой человек, чем-то выделяющийся и отличающийся от общества.

«Подвергнуться травле может любой человек: более умный в классе ребенок или тот, у кого есть физические дефекты. И дети, по сути своей, в подростковом возрасте не умеют еще владеть собой, поэтому возникает групповая травля. У группы есть лидер, которому другие противостоять не могу из-за каких-то страхов, желания понравиться-подружиться и так далее. В основном это происходит среди мальчиков — им хочется, чтобы их заметили, показать свою значимость», — сообщила специалист.

По ее мнению, преподаватели в школах должны обладать медиативными навыками, то есть, умением вести беседу, выслушивать на перемене, уделять время тем, кто чувствует себя в коллективе некомфортно.

«Проблема существует давно, наверное, с пещерных времен, и сейчас ей еще больше внимания,потому что это приобрело огромные масштабы. Ребята-жертвы часто боятся обратиться к родителям, но терпеть такое издевательство ни в коем случае нельзя: можно при первой попытке поставить человека на место, можно отшутиться, перевести негатив в позитив — есть специальные способы. Надо искать у ребенка слабые места и закалять его», — посоветовала эксперт.

Психолог подчеркнула, что есть специальная схема, которой обучаются классные руководители, чтобы сохранить атмосферу в классе комфортной и безопасной.

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Российских школьников ожидает изменение программы на уроках музыки
Депутат Колунов: в школах начнут изучать песни Shaman и Газманова
23 января 2025, 10:55

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Уже в начале следующего учебного года школьники 1-8 классов могут начать учить патриотические песни современных авторов на уроках музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов, его слова приводит РИА Новости.
Напомним, депутат стал автором инициативы о включении в школьную программу патриотических песен. По его словам, в школах на сегодняшний день изучают композиции народов Европы, Северной Америки, но нет упоминая о песнях про любовь к нашей Родине.

«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана», — сказал Колунов.

По его словам, уже создана соответствующая экспертная группа, в которую вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства. Именно эти люди формировать сборник вокально-хоровых произведений для 1-8 класса, пояснил депутат.

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