Как в ресторане: простой рецепт ролла «Филадельфия» с сёмгой и авокадо своими руками

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Роллы «Филадельфия» можно приготовить в домашних условиях, нужна лишь сноровка. О том, как сделать японское блюдо, читайте в материале «Радио 1».
Ингредиенты
- 120 г слабосолёной сёмги;
- 50 г мягкого авокадо;
- 1 свежий огурец;
- 30 г сливочного сыра («Филадельфия» или другой);
- 280-340 г риса для суши и роллов;
- водоросли нори — 1 шт.;
- соевый соус и васаби для подачи.
Фото: iStock/NiseriN
Рецепт ролла «Филадельфия»
- Очистите огурец и авокадо от кожуры и нарежьте их длинной соломкой.
- Разделайте кусок рыбы: срежьте шкурку, проверьте, нет ли костей.
- Нарежьте рыбу слайсами.
- Циновку застелите пищевой плёнкой. Сверху положите половину листа нори.
- Затем выложите отварной рис (140—170 г) мокрыми руками и распределите по поверхности так, чтобы не осталось пустых мест.
- Переверните лист нори с рисом. Выложите сыр, авокадо и огурец.
- Подверните циновку и скатайте ролл, равномерно прижимая начинку. Слегка подбейте по бокам.
- Сверху положите тонкий кусок сёмги.
- Нарежьте роллы, предварительно смочив нож водой. Накройте циновкой и слегка прижмите.
Фото: iStock/Sergey Nazarov
Выложите роллы на тарелку, подавайте с васаби и соевым соусом. Приятного аппетита!
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Анастасия Ларина