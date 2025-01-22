С рисом, картошкой или пастой: идеальный рецепт нежной курицы в сливочном соусе

Фото: istockphoto / gbh007
Курица в сливочном соусе — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое понравится любителям сытных и ароматных ужинов. «Радио 1» расскажет, как приготовить курицу с ароматным сливочным соусом, который идеально сочетается с гарниром.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г;
- сливки 20-30% — 200 мл;
- лук репчатый — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло сливочное — 2 ст. ложки;
- оливковое масло — 1 ст. ложка;
- соль, перец — по вкусу;
- петрушка — для украшения.
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Инструкция
- Подготовка курицы
- Обжарка курицы
Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом. Обжаривайте куриное филе на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите готовое мясо на тарелку.
Фото: istockphoto / fotek
- Приготовление соуса
В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривайте до прозрачности, затем влейте сливки. Тушите на среднем огне 5-7 минут, пока соус не загустеет.
- Соединение курицы с соусом
Верните куриные кусочки в сковороду, тушите всё вместе ещё 10-15 минут, пока мясо не станет мягким и не пропитается соусом.
- Финальный штрих
Посыпьте готовое блюдо свежей петрушкой.
С чем употреблять
Курица в сливочном соусе идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, пастой или зелёными овощами.
Фото: istockphoto / gbh007
Это блюдо подают горячим на тарелке, полив соусом сверху, и украшают свежей зеленью. Приятного аппетита!
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Дайана Хусинова