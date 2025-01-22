Вкусно, как в Италии: как приготовить идеальную лазанью с фаршем, пошаговый рецепт

Фото: istockphoto / from_my_point_of_view
Лазанья с фаршем — вкусное и сытное блюдо из листьев лазаньи, мясного соуса, соуса Бешамель и сыра. Готовить его легко, а «Радио 1» расскажет, как сделать это правильно.
Ингредиенты
- Листы лазаньи (сухие или свежие) — 9-12 штук;
- говяжий или свиной фарш — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- помидоры в собственном соку или томатная паста — 400 г;
- сыр моцарелла — 200 г;
- тёртый сыр пармезан — 100 г;
- оливковое масло — 2 ст. ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- итальянские травы (орегано, базилик) — по вкусу;
- молоко — 300 мл (по желанию для соуса Бешамель);
- мука — 2 ст. ложки (по желанию для соуса Бешамель);
- масло сливочное — 50 г (по желанию для соуса Бешамель).
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Инструкция
Подготовка ингредиентов
Нарежьте лук мелкими кубиками, измельчите чеснок.
Приготовление мясного соуса
- В сковороде разогрейте оливковое масло;
- добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета;
- добавьте фарш, обжаривайте до готовности, помешивая;
- влейте помидоры в собственном соку или добавьте томатную пасту, посолите, поперчите и добавьте итальянские травы;
- тушите на среднем огне около 15 минут.
Фото: istockphoto / nata_vkusidey
Приготовление соуса Бешамель (по желанию)
- В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и перемешайте до образования пасты;
- постепенно вливайте молоко, помешивая венчиком, чтобы избежать комков. Готовьте соус на среднем огне до загустения;
- посолите, поперчите по вкусу.
Фото: istockphoto / Mauro69
Сборка лазаньи
- Разогрейте духовку до 180°C;
- на дно формы для запекания выложите немного мясного соуса;
- затем положите слой листов лазаньи, сверху — мясной соус, затем немного соуса Бешамель (если используете), и посыпьте тертым сыром;
- повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть соус и тертый сыр.
Запекание
- Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку на 25 минут;
- затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки.
Лазанью можно подавать с лёгким зелёным салатом, гарниром из отварного картофеля или свежими овощами.
Фото: istockphoto / Hazal Ak
Как подают
Лазанью обычно подают порционно, разрезав на квадратные или прямоугольные куски. Её можно украсить свежими травами (петрушкой или базиликом) и добавить ещё немного тёртого сыра перед подачей.
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Дайана Хусинова