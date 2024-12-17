Салаты на Новый год 2025: вкусные и необычные рецепты на праздничный стол

Фото: istock / Tatiana Gladysheva
Уже совсем скоро россияне соберутся за праздничным столом вместе с близкими, чтобы отметить главное событие зимнего сезона – Новый год.
Оливье и крабовый — уже привычные атрибуты новогоднего стола. Но если классика приелась и хочется чего-то нового? Редакция «Радио 1» собрала 6 лучших рецептов салатов, которые придутся по вкусу как консерваторам, так и новаторам.
Нам понадобится:
Для приготовления потребуется:
Фото: istock / Elena Esich
Нам понадобится:
Порядок приготовления:
Фото: istock / lisaaMC
Ингредиенты:
Фото: istock / Gala Didebashvili
Для приготовления потребуется:
Фото: istock / Olena Beisiuk
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Салаты на Новый год
Рецепт «Оливье» на новый годПредлагаем приготовить оливье с курицей, воспользовавшись небольшой хитростью.
Нам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- картофель — 6 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- огурцы маринованные — 1-2 шт.;
- зеленый горошек консервированный — 1 стакан;
- куриное филе — 300 г;
- майонез — 150 г;
- соль и черный перец — по вкусу.
- Овощи заверните в фольгу.
- Куриное филе посолите, поперчите, слегка смажьте подсолнечным маслом и также заверните в фольгу.
- Запекайте при 180 °C 30 минут. Достаньте курицу. Овощи можно оставить еще на 10-15 минут, если они сыроваты.
- Яйца отварите, опустите в холодную воду.
- Очистите от кожуры картофель и морковь, снимите скорлупу с яиц.
- Все ингредиенты нарежьте кубиками размером с зелёный горошек.
- Добавьте соль, специи, майонез и перемешайте.
Рецепт «Мимоза» на Новый годКогда места на праздничном стало катастрофически не хватает — можно подать салат порционно. Сквозь прозрачные стенки стакана или пиалы красиво просматриваются разноцветные слои.
Для приготовления потребуется:
- картофель — 3 ш.т;
- яйцо куриное — 2-3 шт.;
- консервированная рыбная (лосось, горбуша, сайра, тунец) — 240 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- майонез — 2 ст.л.;
- соль и перец — по вкусу.
- Слейте масло из консервов, выложите рыбную мякоть на тарелку, разомните вилкой.
- Яйца отварите, очистите от скорлупы. Поделите белки и желтки, натрите их на мелкой терке.
- Картофель и морковь можно отварить или запечь, как указано выше. Готовые овощи очистите, натрите на терке.
- Мелко нарежьте небольшую луковицу. Если лук «злой», можно ошпарить его кипятком на 5 минут.
- Порядок слоев снизу вверх — картофель, рыба, лук, морковь, яичные белки, желтки. Все слои промажьте тонким слоем майонеза.
- Картофель и морковь можно слегка посолить — но не переусердствуйте, ведь майонез и консервы дадут достаточно вкуса.
Фото: istock / Elena Esich
Рецепт «Крабового» салата на Новый годПопробуйте приготовить крабовый салат с пекинской капустой. Зелень — кладезь полезных микроэлементов. Капуста добавит изюминку в блюдо и сделает его «легче». Еще один секрет — слегка обжаренный лук.
Нам понадобится:
- крабовые палочки — 300 г;
- кукуруза консервированная — 300 г;
- пекинская капуста — 200 г;
- яйца (крупные) — 4 шт.;
- майонез 4 — стол.л.;
- лук — 1 шт;
- соль, специи, зелень — по вкусу.
Порядок приготовления:
- Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелким кубиком.
- Нарежьте маленькую луковицу, слегка обжарьте до прозрачности, лишнее масло слейте.
- Кукурузу откиньте на сито и обсушите.
- Капусту нарежьте мелкой соломкой.
- При желании можно добавить измельченную зелень укропа или петрушки.
- Добавьте соль и перец.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Фото: istock / lisaaMC
Топ-3 необычных салатов на Новый год
Рецепт салата с курицей и грибами на Новый годВкусный, сытный, но крайне непопулярный салат с курицей, грибами и свежим огурцом станет отличным выбором на праздничный стол.
Ингредиенты:
- куриное филе — 350 г;
- шампиньоны — 200 г;
- огурцы — 2 шт.;
- укроп — 20 г;
- майонез или жирная сметана — 2 стол.л.;
- растительное масло — 2 стол.л.
- Куриное филе отварите в подсоленной воде.
- Шампиньоны промойте, высушите и нарежьте тонкими слайсами.
- Обжарьте грибы в течение 7-10 минут, регулярно помешивая.
- Нарежьте огурец на соломку.
- Куриное филе разорвите на волокна — так ингредиенты будут похожей формы, и салат будет выглядеть презентабельней.
- Укроп помойте, обсушите и мелко порубите.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Фото: istock / Gala Didebashvili
Рецепт грузинского салата на Новый годПростой, вкусный и «нарядный» салат. Подойдет даже вегетарианцам.
Для приготовления потребуется:
- фасоль консервированная красная — 1 банка;
- орехи грецкие очищенные — горсть;
- лук (в идеале красный) — 1 шт.;
- гранат — 1-2 шт.;
- кинза — 1 пучок;
- чеснок — 1 долька;
- оливковое масло — 3 ст. ложки;
- бальзамический уксус — 1 ст.л.;
- хмели-сунели — 0,5 ч.л.;
- соль, перец — по вкусу.
- Замочите кинзу в холодной воде на 20 минут, затем тщательно промойте. Мелко нарежьте, часть отложите для украшения.
- Разрежьте гранат, извлеките зерна. Одну горсть также уберите в сторону.
- Грецкий орех слегка обжарьте, измельчите в крупную крошку.
- Луковицу помойте, почистите, мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на небольшом количестве масла.
- Измельчите один зубчик чеснока.
- Слейте жидкость с фасоли, поместите бобы в миску. Смешайте с остальными ингредиентами.
- Для соуса смешайте оливковое мало, бальзамический уксус, хмели-сунели, соль и перец.
- Заправьте салат, тщательно перемешайте.
- Сверху украсьте гранатом и кинзой.
Салат «Французская любовница» на Новый годВкусный салат с интересным составом. В нём, на удивление, гармонично сочетаются курица, изюм, орехи и апельсин.
- куриное филе — 150 г;
- орехи грецкие — 50 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- сыр твёрдый — 70 г;
- апельсин — 1 шт.;
- изюм — 50 г;
- сахар - 1 ч.л.
- уксус 9% - 1 ст.л.
- майонез — по вкусу;
- перец чёрный — по вкусу.
- Отдельно отварите мясо и морковь на протяжении 30-40 минут.
- Залейте кипятком изюм, чтоб он стал мягче, затем промойте и высушите.
- Лук необходимо замариновать — сначала залейте кипятком на 5 минут, затем промойте холодной водой. После добавьте сахар, уксус и оставьте лук на 20 минут.
- Апельсин очистите от кожуры и прожилок. Каждую дольку нарежьте на 3-4 кусочка, в зависимости от размера апельсина.
- Филе нарежьте кубиком и положите на дно креманок, курицу посолите, поперчите и смажьте тонким слоем майонеза.
- Сверху выложите маринованный лук, затем изюм и морковь. Снова промажьте майонезом.
- Натрите сыр на мелкой терке, посыпьте сверху. Обмажьте каплей майонеза, чтобы орехи могли «приклеится».
- Сверху орехов выложите кусочки апельсина.
Фото: istock / Olena Beisiuk
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Алина Юрчак