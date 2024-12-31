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Сальдо: гражданам Украины в Херсонской области не будут выплачивать пенсии

Фото: iStock/Inside Creative House

Фото: iStock/Inside Creative House

Граждане Украины перестанут получать пенсии в Херсонской области с 1 января 2025 года. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.


«Пенсии будут оформляться только тем, кто оформил российское гражданство. То есть льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию из российского бюджета заканчивается», — рассказ глава региона в ходе эфира телеканала «Таврия».

Сальдо призвал жителей Херсонской области оформить гражданство РФ для получения пенсий. На данный момент в регионе проживает порядка 17 тысяч таких граждан. При этом Сальдо отметил, что пенсионный фонд активизирует работу, в связи с чем все, кто еще не имеет российского гражданства, смогут его оформить в течение года.

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#гражданство
#пенсии
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Красная площадь будет закрыта для посетителей в новогоднюю ночь, сообщило МВД
30 декабря 2024, 16:41

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Красную площадь закроют для посещений, начиная с 18:00 31 декабря и до 8:00 1 января 2025 года, проинформировали в столичном главке МВД России.
«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — пояснили в ведомстве.
Перед этим сообщалось, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина можно будет посмотреть в столичном транспорте. Отмечалось, что трансляция на медиаэкранах ничем не будет отличаться от телевизионной.

По словам заммэра по транспортным и промышленным вопросам Максима Ликсутова, граждане увидят до и после обращения популярные фильмы и узнают интересные факты о праздновании Нового года.

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Места для лучшего зимнего отдыха в Подмосковье 2025: глэмпинги, базы отдыха и горнолыжные курорты
30 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/Halfpoint

Новогодние праздники — это отличная пора для отдыха за городом. В Подмосковье можно найти экоотели, работающие по системе «все включено», базы отдыха с теплым бассейном, глэмпинги и горнолыжные курорты.
Редакция «Радио 1» расскажет о лучших местах для зимнего отдыха, глэмпингах, базах отдыха и горнолыжных курортах Подмосковья в сезоне 2024-2025.

Топ 6 лучших мест для зимнего отдыха в Подмосковье


Хаски-деревня «Рузская Аляска»


Есть два проверенных способа перезагрузиться: отдохнуть на природе или пообниматься с собаками. В хаски-деревне можно сделать и то, и другое.
Все собаки в деревне – это «потеряшки» и отказники. В «Рузской Аляске» они получили второй шанс и теперь дарят свою любовь всем, кто приезжает к ним в гости.

Фото: iStock/8213erika

В деревне проводятся экскурсии, на которых посетители узнают историю ездовых собак и погружаются в атмосферу настоящих полярных экспедиций. Все желающие могут покататься на собачьей упряжке или выбрать дог-трекинг – это поход с собакой с различной протяженностью маршрутов. В конце путешествия посетителей ждут посиделки у камина.

Адрес: Московская область, Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново

Тюбинг-парк «Елагино»


Чтобы покататься с горок всей семьей, приезжайте в большой тюбинг-парк. Это одно из лучших мест в Подмосковье, где можно покататься на сноуборде, горных лыжах, тюбингах и снегоходах, арендовать теплую беседку и научиться безопасному спуску у опытного инструктора. В Елагино есть сноупарк, тюбинговая трасса длиной 400 м и горнолыжный спуск 350 м. Работает кафе с панорамным видом на склон.

Адрес: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Елагино

Музей Ёлочной Игрушки «Клинское подворье»


В Подмосковье есть музей, где атмосфера зимнего праздника чувствуется целый год. В сказочном «Клинском подворье» проводят театрализованные экскурсии и показывают коллекции старинных елочных украшений. Вы увидите, как стеклодувы выдувают, а художники расписывают стеклянные новогодние игрушки. На мастер-классе взрослые и дети могут самостоятельно расписать шарик и унести его с собой.

Фото: медиасток.рф

Адрес: Московская область, Клин, Староямская улица, 4.

Этномир


Поездка в этномир в Калужской области — это возможность увидеть архитектуру разных стран, узнать их традиции и попробовать национальную еду. В парке-музее вы увидите постройки народов Китая, Монголии, Мексики, Америки, Греции и многих-многих других. В Этномире можно покататься на упряжках с хаски, увидеть динозавров, попариться в бане, научиться гончарному мастерству и получить незабываемые впечатления.

Адрес: Калужская область, ул. Мира, 7, территория Этно-деревня, д. Петрово

Арт-парк Никола-Ленивец


Арт-парк Никола-Ленивец является единственным в России местом, где под открытым небом установлены арт-объекты российских и зарубежных художников. Парк находится на территории заповедника «Угра». Зимой в Никола-Ленивце работает прокат лыж, тюбингов и коньков. Примечательно, что первые инсталляции в Никола-Ленивце были сделаны из снега. На сегодняшний день коллекция парка насчитывает больше сотни арт-объектов из более долговечных материалов.

Адрес: д. Звизжи, 1

Рыболовный клуб «Литвиново»


База отдыха «Литвиново» находится в лесу, на берегу двух озёр. На территории есть 4 водоёма для платной рыбалки, в них водится несколько видов рыб – карп, осётр, щука, форель, окунь и другие. Пойманную рыбу можно приготовить на гриле или закоптить там же в клубе.

Фото: litvinovoclub.ru

Согреться после рыбалки поможет парение в бане-бочке, русской дровяной бане или в сауне.

Адрес: Московская область, городской округ Щёлково, посёлок Литвиново

Топ 5 глэмпингов в Подмосковье


Что такое глэмпинг


Глэмпинг — это формат отдыха на природе без отказа от благ цивилизации. В Московской области гэмпинг является бумом туристического формата. Глэмпинги в Подмосковье объединяют комфорт гостиничного номера с возможностью находиться на природе.

Глэмпинги находятся в самых красивых и живописных уголках области – утром вы будете встречать рассветы, а ночью считать бесконечные звезды над головой. При этом размещение будет максимально комфортным – просторные палатки, типи, юрты, сферы и даже домики на деревьях.

Глэмпинг «Под небом»


Гостям глэмпинга «Под небом» предлагают отдохнуть по системе «все включено» и не отказываться от комфорта, при этом наслаждаясь весьма уединенным отдыхом на природе. Проживание — в крепких сафари-тентах.

Фото: медиасток.рф

Все они расположены достаточно далеко друг от друга, имеют прекрасный вид на воду, обставлены стильно и уютно. Для каждого «номера» оборудован свой теплый модуль с санузлом и душевой. На территории глэмпинга есть ресторан, в котором готовят самые разнообразные блюда из свежих продуктов специально для гостей.

Адрес: Московская область, Пушкинский городской округ, село Тишково

Глэмпинг «Яхонты Ногинск»


Глэмпинг находится на территории отеля «Яхонты Ногинск», на берегу природного озера Коверши. Панорамные уютные домики в скандинавском стиле созданы специально для тех, кто хочет отдохнуть на природе от городской суеты. Отлично подходят для отдыха с семьей, в компаний друзей или для романтического уикэнда.

У гостей глэмпинга есть возможность отдыха по системе «все включено» в одном из самых известных отелей для отдыха россиян: трехразовое питание по системе «шведский стол», анимация, активные программы и спортивные мероприятия, спа-комплекс с бассейном и уходовыми процедурами.

Адрес: Московская область, Богородский район, южнее 1км. д. Жилино. 49 км восточнее МКАД по Щелковскому или Горьковскому шоссе.

Глэмпинг «Рузская Аляска»


Глэмпинг «Рузской Аляски» предлагает своим гостям пожить в типи — так называются жилища, которые использовали индейцы. В них есть кровати, обогреватели, чайники, холодильники, рядом с каждой типи — своя мангальная зона. Всего таких жилищ здесь шесть — четыре подходят для любого времени года, два — только для теплого. Санитарный блок с туалетами и душевыми общий, расположен на территории. Есть общая костровая зона. Еду можно готовить самостоятельно, питаться в кафе питомника или заказывать из ближайших ресторанов.

Адрес: Московская область, Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново

Глэмпинг «А-Ферма»


«А-Ферма» — это небольшие, уютные А-образные домики, затерянные в подмосковном сосновом лесу. Каждый из их рассчитан на четырех человек, но приехать и отдохнуть можно и в одиночку. В домиках есть оборудованная кухня, туалет и душ. Рядом с домом — зона барбекю и гамак, в котором приятно читать книжку и смотреть закаты.

Фото: aferma.info

На территории есть баня, зимой можно покататься на коньках, погулять по лесу, покормить животных, которые живут на ферме и хорошенько отдохнуть от суеты городских будней.

Адрес: Подмосковье, Орехово-Зуевский городской округ, деревня Авсюнино

Глэмпинг «Сила ветра»


На территории базы в «Березках», где проводятся парусные тренировки и гонки, прямо на первой линии у воды построили десять комфортабельных домиков скандинавского типа с панорамным видом на акваторию. В них есть все необходимое для расслабленного загородного отдыха в течение всего года. Раньше это были морские контейнеры, в которых перевозили грузы. Благодаря уникальному дизайнерскому проекту им дали вторую жизнь.

На территории глэмпинга обустроена общая зона барбекю, где все желающие могут приготовить себе ароматную еду на углях.

Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Поведники, Санаторная улица

Топ 7 баз отдыха в Подмосковье


Арт-усадьба «Веретьево»


Если вы хотите провести зимний отдых в необычном месте в Подмосковье, приезжайте в усадьбу Веретьево. Она находится на территории бывшего оздоровительного лагеря и оформлена с теплой ностальгией по пионерскому детству. На территории стоят современные деревянные коттеджи с оригинальными номерами «Дом пионеров», «Дом вожатых», «Таежные домики», «Ашки».

Фото: медиасток.рф

Туристам нравится оригинальное оформление номеров и общего лаунджа, оздоровительный центр с саунами и оленья ферма. Интересное место для прогулок – большой зеленый парк, в котором установлены необычные скульптуры художника Александра Бродского.

Адрес: Московская область, Талдомский городской округ, деревня Веретьево

Загородный клуб «Золотые караси»


Живописный комплекс для отдыха встречает гостей в селе Огуднево, в 42 км от города Балашиха и в 57 км от аэропорта Жуковский. Деревянные коттеджи с террасами и видом на озеро имеют все городские удобства и расположены так, что соседи не надоедают друг другу. Туристы с удовольствием гуляют пешком по долине реки Пруженка и занимаются рыбалкой.

Адрес: д. Огуднево, 2А

Дом отдыха «Боярская усадьба»


Возле просторного Яхромского водохранилища, в Дмитровском районе Подмосковья туристов ждет мир сказочного отдыха. В деревне с веселым названием Свистуха находится современный отельный комплекс, часть которого оформлена в традиционном русском стиле, а другая похожа на альпийское шале.

Зимой отдыхающие купаются в теплом бассейне, наслаждаются спа-процедурами, массажем и баней, совершают конные прогулки, катаются на горных лыжах и квадроциклах. Развлекательные программы включают праздничные трапезы в русском стиле, народные гуляния и экскурсии по историческим местам Дмитрова.

Адрес: Паромная ул., 22, посёлок Свистуха

Загородный клуб «Лафа»


Чудесный отдых в сосновом бору, вдали от суеты – мечта многих россиян. Недалеко от Домодедово на территории стоят 14 оригинальных домиков, в которых есть камины на дровах. База отдыха предлагает баню, чан на костре, открытый бассейн с системой подогрева воды, зону для загара, детскую площадку для игр «Лафаня» и вкусную еду в собственном ресторане.

Фото: lafaclub.ru

Адрес: ул. Чехова, 81, микрорайон Востряково, Домодедово

Центр экотуризма «Берхино»


Это одно из лучших мест в Подмосковье для яркого зимнего отдыха. Для любителей традиционных решений существуют стандартные номера отеля. Если вам хочется чего-то необычного, попробуйте пожить в домиках, которые по форме напоминают бочки. Также существует коттедж под названием «Дом отшельника».

Среди зимних развлечений – катание на лыжах и коньках, конные прогулки, обычные прогулки по благоустроенной территории, во время которых можно позабыть о шуме большого города, наслаждаясь красивой природой. Есть и зоопарк, который пользуется популярностью и у взрослых, и у детей. Питание – по типу «все включено» и шведский стол.

Адрес: Осетровая ул., 1, д. Берхино

Загородный клуб «Александръ»


Приятное место отдыха для тех, кто не привык отказывать себе в комфорте, находится всего в 22 км от МКАД в сторону Апрелевки. Гостям предлагают пять типов уютных номеров, 14 вариантов стильных коттеджей, беседки для дружеских посиделок и вкусное питание из собственного ресторана.

Фото: alexanderclub.ru

Выбирайте загородное жилье в лесопарковой зоне или возле воды.

Адрес: Лесная ул., 1, д. Власово

База отдыха «Аванпост»


Чтобы попасть в экопарк и на ковбойское ранчо, нужно ехать в деревню Ивицы Можайского района. База отдыха с собственным конным двором и зоопарком стоит на высоком берегу реки Москвы. На ранчо работает кафе, а зимой всегда есть горячие обеды. Гостям предлагают обучение верховой езде, конные прогулки и костюмированные праздники.

Адрес: Московская область, Можайский городской округ, деревня Исавицы

Топ 6 горнолыжных курортов в Подмосковье


Курорт «Степаново»


Есть легенда, что в окрестностях Степанова на горе местные жители находили крупицы золота. По этой причине район считался золотым. Горнолыжные трассы тут тоже считаются «золотыми» — они одни из самых дорогих в регионе для катаний. Здесь любят бывать экстремалы и сноубордисты, так как на курорте есть приличные перепады высот.

Фото: iStock/Marcin Wiklik

Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Степаново

Курорт «Волен»


Комплекс дружен с курортом «Степаново» неподалеку. Можно приобрести общий ски-пасс и разъезжать на одной из 23 горнолыжных трасс. Между локациями ходит бесплатный автобус раз в полчаса. Поклонников у этого места масса. На территории пять точек общепита, гостиница. Можно заказать экскурсию на вертолете или нанять индивидуального гида для организации отдыха.

Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, г. Яхрома

Курорт «Сорочаны»


Курорт расположен на горе высотой 225 метров. Райдерам доступны десять трасс. Самая длинная из них растянулась на один километр. Перепады высот доходят до 90 метров. Подниматься к вершине можно как на бугельных подъемниках, так и на канатной дороге. Работают три заведения общепита. Есть гостиница, но формально она относится не к курорту. Интересно, что основал его ветеран Великой Отечественной Леонид Сорочан — продюсер, спортсмен и музыкант.

Фото: медиасток.рф

Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Курово

Курорт «Лисья гора»


Широкие трассы курорта «Лисья гора» одинаково радушно встречают и уверенных лыжников, и новичков. Для последних здесь оборудован отдельный бесплатный склон. Изюминка курорта — это несколько крутых трасс для тюбинга, спускаться с которых одинаково весело будет и малышам, и их родителям. После катаний прогуляйтесь по расположенному недалеко живописному Голицынскому парку.

Адрес: Московская обл., Балашиха, Леоновское шоссе

Горнолыжный комплекс «Лоза»


Курорт расположен в 10 км от Сергиева Посада. Четыре трассы проложены в лесной местности и хорошо защищены от ветра. Есть вечернее катание. Всех лыжников и сноубордистов в «Лозе» рады видеть с начала декабря до конца марта — именно столько длится сезон катания.

Фото: lozaski.ru

Есть прокат снаряжения, а стоимость подъема зависит от суммы денег, зачисленных на карту ски-пасса.

Адрес: Московская область, 10 км от Сергиева Посада

Центр активного отдыха Леонида Тягачева


Здесь проводят сборы российские команды по горным лыжам и сноуборду. Горнолыжный комплекс открылся в 60-е годы 20 века. В сезоне 2024–2025 работают 13 горнолыжных трасс. Для тех, кто экстремальному спуску предпочитает размеренный спринт по лыжне, есть трасса для беговых лыж. На курорте создана необходимая инфраструктура. Можно поселиться в уютном шале или снять гостиничный номер. Вечером заглянуть в спа-комплекс и поужинать в ресторане.

Адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Шуколово

Лучшие парки и усадьбы для зимнего отдыха в Подмосковье


Музей-заповедник «Горки Ленинские»


Музей-заповедник «Горки Ленинские» — это хорошо сохранившийся архитектурный ансамбль усадьбы и других построек, выставочные пространства и роскошный парк, который располагает к приятным длительным прогулкам.

Фото: медиасток.рф

В состав музея-усадьбы Горки входят Большой дом, Южный и Северный флигели, а также несколько хозяйственных строений. Здесь сохранена обстановка, в которой жил Владимир Ленин, его сестра и жена.

Адрес: Ленинский городской округ, поселок Горки Ленинские

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»


В этом месте писатель Антон Павлович Чехов сажал деревья и цветы, выращивал овощи, ловил рыбу, построил легендарный «голубой флигелек» и написал «Чайку», «Дядю Ваню», «Палату № 6» и другие знаменитые произведения.

В доме писателя вы найдете личные вещи и фотографии семьи Чеховых, книги, документы, картины, коллекцию редких книг, в том числе прижизненные издания с подписью автора. Чтобы проникнуться духом того времени, обязательно прогуляйтесь по парку, расположенному на территории усадьбы.

Адрес: городской округ Чехов, село Мелихово

Усадьба Дубровицы


Усадьба известна с 1627 года. Тогда она принадлежала боярину И.В. Морозову. Дворцово-парковый комплекс, который сохранился до нашего времени, был создан в первой половине XIX века.

Сейчас в Дубровицах можно увидеть главный усадебный дом, флигели середины XVIII века, конный двор, некоторые участки парка и Знаменскую церковь, построенную в период с 1690 по 1704 год. Это уникальное здание в церковной архитектуре России.

Адрес: городской округ Подольск, поселок Дубровицы

Усадьба Марфино


Когда-то здесь устраивали шумные балы и пышные праздники, ездили на охоту и выращивали в оранжерее южные фрукты. Здесь Никита Михалков снимал эпизод фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», а в «Мастере и Маргарите» Юрия Кары по нескончаемой лестнице поднимались на бал гости Воланда.

Сейчас в роскошном здании находится санаторий «Марфинский» Министерства обороны России, поэтому попасть внутрь не получится. Но погулять по парку и насладиться видами усадьбы может любой желающий.

Адрес: городской округ Мытищи, село Марфино

Музей-усадьба «Архангельское»


Усадьба «Архангельское» регулярно попадает в подборки самых красивых мест для фотосессий и прогулок. Примечательно, что она сохранилась практически в нетронутом виде.
Фото: медиасток.рф

В архитектурно-парковый ансамбль входят аллеи, фонтаны, скульптуры, Храм Архангела Михаила, флигели, Колоннада, большой партер и, конечно, Дворец. Этот ансамбль является объектом культурного наследия России.

Адрес: городской округ Красногорск, поселок Архангельское

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Начальник ГУ Росгвардии по Подмосковью поздравил личный состав с наступающим Новым годом и Рождеством
Пётр Зоров поздравил личный состав с наступающим Новым годом и Рождеством
30 декабря 2024, 14:39

Петр Зоров (Фото: Telegram-канал Росгвардия.Московская область)

Начальник ГУ Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Петр Зоров поздравил личный состав территориального органа с наступающими праздниками. Поздравление опубликовано в Telegram-канале Росгвардии по Подмосковью.
По словам Зорова, в 2024 году в результате напряженной работы были успешно реализованы все поставленные задачи. Он отметил, что личный состав подмосковного главка Росгвардии продемонстрировал высокий уровень профессионализма и сплоченности.

Начальник ГУ Росгвардии по Подмосковью поблагодарил каждого, кто обеспечивал безопасность государственных процессов, а также оберегал покой и безопасность людей не только в Московской области, Республике Казахстан на комплексе Байконур и Северо-Кавказском регионе, но и в зоне СВО. В своем поздравлении Зоров отметил не только вклад коллег, но и ветеранов.

Он пожелал всем счастливых праздников, крепкого здоровья, счастливых моментов и уверенности в собственных силах.

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На Западе раскрыли, что ждет родившихся после 2025 года детей
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Авиакомпания «Туркменистан» организует вывозные рейсы Москва-Ашхабад 31 декабря
30 декабря 2024, 13:37

Фото: istockphoto/aapsky

Специалисты авиакомпании «Туркменистан» организуют 30 и 31 декабря вывозные рейсы Москва-Ашхабад через турецкий Стамбул. Об этом проинформировали в пресс-службе генерального агента перевозчика в России.
«Просим прибыть в аэропорт Домодедово за три часа до времени вылета, указанного в вашем билете для прохождения регистрации на рейс Москва-Стамбул-Ашхабад», — указывается в сообщении.

Перевозчик уточнил, что виза для перелета через Турцию не требуется, а пассажирский багаж зарегистрируют до Ашхабада.

Перед этим сотрудница турагентства назвала безвизовые страны для отдыха. По ее словам, понадобится только загранпаспорт. Отмечено, что список стран внушительный, однако не до всех можно долететь напрямую без пересадок.

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На Западе раскрыли, что ждет родившихся после 2025 года детей
NYP: родившиеся после 2025 года дети будут бета-поколением
30 декабря 2024, 11:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Родившиеся в грядущем 2025 году дети будут представлять бета-поколение, пишут авторы американского таблоида New York Post.
«Поколение бета, которое продлится примерно до 2039 года, следует за поколением альфа, которое длилось с 2010 по 2024 год», — сказано в материале.
По информации журналистов, именно бета-поколение вступит в борьбу с серьезными социальными проблемами.

Футуролог Марк Маккриндл, придумавший термин альфа-поколения, считает, что с учетом климатических изменений, глобальной миграции и стремительной урбанизации, об устойчивом развитии можно говорить не как о предпочтении, а как об ожидании.

Он добавил, что к 2035 году бета-поколение составит 16% населения планеты, а мир будет управляться при помощи искусственного интеллекта.

«Поколение бета будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений», — резюмировал Маккриндл.

Ранее «Радио 1» публиковало реакцию на Западе на новость об АЭС России на Луне.

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Нарколог поделился советом, как «не перебрать» с алкоголем в новогодние праздники
Нарколог Федорченко: 20% людей точно захотят выпить лишнюю дозу алкоголя
30 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/SeventyFour

Любое застолье в праздники, в том числе и в Новый год, не обходится без спиртных напитков. О том, как не провести свой отдых в объятиях «зелёной феи», сообщил «Радио 1» руководитель наркологической клиники «Ресет» Александр Федорченко.
По его словам, необходимо спланировать свой Новый год и первую неделю января так, чтобы не проводить целые дни за бутылкой алкоголя.

«Я бы, наверное, спланировал 31-е и 1-е как возможность провести с родственниками, пообщаться и установить связи, которые, возможно, за время трудового года теряются, забываются. Во второй день я бы сходил с друзьями на горку, попил чай. Третий день можно провести, знаете, для себя: побыть дома, отдохнуть и просто ничего не делать. Четвертый день я бы пригласил кого-то к себе в гости. Ну, а на пятый нужно устроить разгрузочный день: не есть так много жирного, потому что уже объелись; побыть в лесу, прогуляться, возможно, сходить в спа — в принципе заняться собой. Это небольшой план на небольшое время, оно будет конструктивно наполнено, это наполнит и психику, и физику, мне кажется, это будет очень плодотворно», — рассказал эксперт.

Он привёл статистику: если говорить о корпоративах, днях рождения, Новом годе и других праздниках, 20% людей обязательно «захотят продолжения банкета», они находятся в зоне риска. Пейте больше воды, если вы выпили лишнего, это поможет ускорить процесс выведения алкоголя из организма, советует Федорченко.

«Если вы всё-таки входите в те 20%, обратите внимание на то, что можно сделать. Но самое элементарное — вспомнить, что мы все стоим из воды. Больше пить, больше пить и пропускать через себя больше воды, тем самым мы ускорим процесс очищения», — отметил эксперт.
Нарколог предупредил: нельзя пить спиртные напитки, изготовленные несертифицированными производителями.

Ранее Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова назвала «Радио 1» три причины, влияющие на набор веса в холодное время года.

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#алкоголь
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В России продлили особый порядок продажи заграничных лекарств
Правительство России на год продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств
30 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

В РФ продлевается особый режим продажи зарубежных лекарств, который должен помочь избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки критически важных медикаментов. Об этом говорится на сайте правительства.
Уточняется, что речь идет о возможности продажи иностранных препаратов в зарубежной упаковке с этикеткой на русском языке. Решение по каждому из них будет принимать межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина и других ведомств.

До этого российское правительство продлило упрощенный порядок госрегистрации отдельных препаратов и медицинских изделий до конца 2027 года.

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#продажа
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В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
30 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/nkurtzman

Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли утром в понедельник, 30 декабря, из-за угрозы наводнения. Об этом говорится в Telegram-канале дирекции Комплекса защитных сооружений.
Уточняется, что доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен. Сегодня в городе наблюдается теплая погода с дождем.

Ранее главный синоптик Санкт-петербурга Александр Колесов сообщал, что в этот день в городе возможен температурный рекорд. Он также напомнил, что в истории Петербурга было всего четыре наводнения.

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«Оставить в прошлом»: Гороскоп с 30 декабря по 5 января для всех знаков зодиака
30 декабря 2024, 10:11

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Новолуние в Козероге в канун нового года состоится в ночь с 30 на 31 декабря. Благоприятно загадать желание, составить список своих целей. Попробовать сделать реальный шаг на пути к реализации задуманного. Хорошо проявить практичный и деловой подход. Благоприятно оставить в прошлом то, что мешает, не способствует счастью и успеху. Новые вершины и новые горизонты потребуют новой ответственности и новых усилий. Мудрость и выдержка помогут верно расставить приоритеты.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака c 30 декабря по 5 января.

У Овна появится смелость и решительность. Его энтузиазм поможет ему преодолеть все препятствия и переделать много дел.

У Тельца будет романтичное настроение. Ему благоприятно флиртовать, быть ярким и заметным.

Близнецам нужно проявить творческий порыв и реализовать свои таланты. Их обаяние поможет им оказаться в центре внимания.

Рак будет в хорошем настроении. Его желания исполнятся и чувства окажутся взаимными.

Лев станет обаятельнее. Его красота усилится. Он будет в хорошем настроении и дружелюбен.

Деве важно заняться финансовыми вопросами. Ей нужно спланировать свой бюджет.

Весов увлечёт чтение и изучение новой информации. Хорошее время для того, чтобы уладить недоразумения и улучшить взаимоотношения.

Скорпион последовательно и обходительно наладит нужные деловые связи. Его заметят и оценят ее таланты.

Стрелец с оптимизмом возьмётся за дело и успешно справится с ним. Ему благоприятно активно отдыхать и общаться.

Козерогу необходим отдых. Он сможет расслабиться и полноценно выспаться. С новыми силами он вернётся к отложенным делам.

Водолей захочет проявить благородство к близким людям и с пользой провести время в семейном кругу.

Рыбам надо себя хвалить, действовать размеренно и с достоинством принимать комплименты и похвалу.

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