Сальдо: гражданам Украины в Херсонской области не будут выплачивать пенсии

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Граждане Украины перестанут получать пенсии в Херсонской области с 1 января 2025 года. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Пенсии будут оформляться только тем, кто оформил российское гражданство. То есть льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию из российского бюджета заканчивается», — рассказ глава региона в ходе эфира телеканала «Таврия».
Сальдо призвал жителей Херсонской области оформить гражданство РФ для получения пенсий. На данный момент в регионе проживает порядка 17 тысяч таких граждан. При этом Сальдо отметил, что пенсионный фонд активизирует работу, в связи с чем все, кто еще не имеет российского гражданства, смогут его оформить в течение года.
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