Заявление Путина привело к падению акций Anadolu Efes почти на 10%

Фото: iStock/Diy13
После заявления президента РФ Владимира Путина о передаче акций российского подразделения АВ Inbev Efes BV под временное управление, цена активов пивоваренной компании Anadolu Efes упали почти на 10%. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Акции Anadolu Efes закрылись с падением на 10%», — сообщили в издании.
Сейчас стоимость одного актива компании составляет порядка 212 турецких лир. Эта цена является самой низкой с 4 декабря этого года. Помимо Anadolu Efes, аналогичным образом рухнула стоимость акций холдинга Anadolu Grup. Цена снизилась с c 378 лир до 341 лиры за одну ценную бумагу.
Читайте также:
Журналист Боуз: санкции помогли России в развитии
Приднестровье прекратит поставки электричества в Молдову с 1 января
Мигранты-нелегалы обязаны покинуть РФ до 30 апреля или урегулировать статус
Иван Мусатов