Красная площадь будет закрыта для посетителей в новогоднюю ночь, сообщило МВД

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Красную площадь закроют для посещений, начиная с 18:00 31 декабря и до 8:00 1 января 2025 года, проинформировали в столичном главке МВД России.
«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — пояснили в ведомстве.Перед этим сообщалось, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина можно будет посмотреть в столичном транспорте. Отмечалось, что трансляция на медиаэкранах ничем не будет отличаться от телевизионной.
По словам заммэра по транспортным и промышленным вопросам Максима Ликсутова, граждане увидят до и после обращения популярные фильмы и узнают интересные факты о праздновании Нового года.
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