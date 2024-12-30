Красная площадь будет закрыта для посетителей в новогоднюю ночь, сообщило МВД

Новолуние в Козероге в канун нового года состоится в ночь с 30 на 31 декабря. Благоприятно загадать желание, составить список своих целей. Попробовать сделать реальный шаг на пути к реализации задуманного. Хорошо проявить практичный и деловой подход. Благоприятно оставить в прошлом то, что мешает, не способствует счастью и успеху. Новые вершины и новые горизонты потребуют новой ответственности и новых усилий. Мудрость и выдержка помогут верно расставить приоритеты.