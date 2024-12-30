Приднестровье прекратит поставки электричества в Молдову с 1 января

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH
Поставки электричества в Молдову из Приднестровья прекратятся с 1 января грядущего 2025 года, заявил журналистам советник руководителя госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь.
«Контракт с ГРЭС не был продлён. Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — прокомментировал собеседник.Бынзарь добавил, что Energocom может компенсировать дефицит с помощью нераспределенных мощностей на границе с Украиной и Евросоюзом, где 15% зарезервировала молдавская сторона.
Кроме того, компанией подписаны контракты с производителями, пользующимися ветряными турбинами и солнечными панелями.
Читайте также:
Молдавия готова обратиться в суд после прекращения поставок газа из России
В Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом»
В Госдуме заявили об угрозе для Приднестровья
Никита Кротов