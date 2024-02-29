Сальдо раскрыл, когда останки князя Потёмкина будут возвращены в Херсон

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Останки князя Григория Потёмкина будут возвращены в Херсон сразу же после освобождения города российскими военными. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Также глава региона рассказал, что с территории города были эвакуированы памятники Александру Суворову, Фёдору Ушакову и Василию Маргелову. Он подчеркнул, что эти святыни обязательно необходимо сохранить.
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Анастасия Чинкова