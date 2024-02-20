Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

Фото: Сайт Кремля
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал четыре области восточной Украины «абсолютной Россией». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», — отметил глава региона.Он добавил, что Полтавская, Сумская, Кировоградская, Черниговская и Черкасская области также прочно исторически связаны с Россией. Также Сальдо заявил, что Киев является «матерью городов русских».
Напомним, что в день начала СВО президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что целью спецоперации не является оккупация территории Украины. В сентябре 2022 года Херсонская область по результатам референдума вошла в состав РФ.
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Алина Юрчак