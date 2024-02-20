Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

Блокировка пограничных пунктов пропуска польскими протестующими фермерами, представляет прямую угрозу безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра инфраструктуры страны Александра Кубракова. «Издевательством» назвал ситуацию на украинско-польской границе и президент Владимир Зеленский.

«То, что происходит на нашей западной границе — границе с Польшей — нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное <…> новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски», — отметил украинский лидер в очередном видеообращении в своём Telegram-канале.





В декабре минувшего года Владимир Зеленский подтвердил, что между Украиной и Польшей возник серьёзный конфликт. Украинский президент отметил, что страна потеряла сотни миллионов долларов и урожай из-за блокады Польши. Зеленский уточнил, что всегда защищает интересы своего государства, но в данной ситуации польские политики направили политический сигнал, не позволив вывести зерно.







