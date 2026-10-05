«Корыстного умысла не было»: Стали известны детали убийства москвички и её дочери

05 октября 2026, 11:46

Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и её дочери опроверг корыстный мотив

Фото: Istock/Diy13

Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и её 19-летней дочери заявил об отсутствии корыстного умысла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.