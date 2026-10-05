«Корыстного умысла не было»: Стали известны детали убийства москвички и её дочери
Подозреваемый в убийстве Елены Церетели и её 19-летней дочери заявил об отсутствии корыстного умысла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Расчленённое тело Елены обнаружили в пакетах в квартире на Жулебинском бульваре. Труп её дочери позже нашли в гараже 47-летнего обвиняемого Теймураза Г. Там же обнаружили схрон оружия и боеприпасов.
Позже Теймураза задержали в Воронежской области. Ранее он работал фитнес-тренером. В России мужчина имеет вид на жительство и бизнес по автозапчастям с долгами на 43 млн рублей.
Задержанный частично признал вину. Однако он настаивает на том, что преступление произошло на почве бытового конфликта. При этом гражданин пытался скрыть следы крови, а при уходе забрал часы и серьги убитой. Мужчине вменяют двойное убийство и незаконный оборот оружия. Дело расследует столичный СК.
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