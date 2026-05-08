Самарский спутник приготовил сюрприз к 9 Мая

08 мая 2026, 09:26

Самарский наноспутник из космоса поздравит радиолюбителей с Днем Победы

Доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Синицын Леонид сообщил о праздничной акции наноспутника «СамСат-Ионосфера». С 9 по 18 мая аппарат начнет передавать поздравление с Днем Победы для радиолюбителей по всему миру. Об этом пишет РИА Новости.