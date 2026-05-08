Самарский спутник приготовил сюрприз к 9 Мая
Доцент межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Синицын Леонид сообщил о праздничной акции наноспутника «СамСат-Ионосфера». С 9 по 18 мая аппарат начнет передавать поздравление с Днем Победы для радиолюбителей по всему миру. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщение прозвучит каждые три минуты. Послание завершат слова «Ничто не забыто. 1941–1945». За прием сигнала слушатели смогут получить памятную карточку QSL. На ней разместят мини-репродукцию снимка Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом».
Заявку на открытку примут до 18 мая по электронной почте вуза. В письме нужно указать свои данные, место приема, дату и точное время. Эфир пройдет на частоте 437,4 МГц. Позывной космического аппарата — «RS75S». Обращения обработают к концу мая. «СамСат-Ионосфера» вывели на орбиту в 2024 году. Миссия изучает плазменную и магнитную оболочки Земли.
