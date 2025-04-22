Самарского кота Сусанина заморозили и отправили в будущее

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В Самаре кота по кличке Сусанин подвергли процедуре криоконсервации, проинформировало издание 63.ru. После смерти животное опустили в жидкий азот при температуре −196°C в надежде, что когда-нибудь его удастся «воскресить», если изобретут соответствующие технологии.
«Чаще всего животных замораживают из-за старости и болезней, Сусанин не стал исключением. Процедура достаточно дорогая, но отметим, что это не первый питомец из Самары, который стал нашим клиентом», — рассказали в компании «КриоРус», которая и провела процедуру.
Криоконсервации стоит практически 10 тысяч долларов, а если животное крупное, то заплатить придется гораздо больше. Процесс занимает несколько часов. После охлаждения коту вводят криопротекторы — определенные вещества, которые защищают клетки от повреждения льдом. Потом эксперты меняют кровь на специальный раствор.
Сейчас замораживать людей нельзя, поэтому эксперименты проводят на животных. Ученые изучают риски, которые могут возникнуть в случае кристаллизации льда в организме — это может открыть новые возможности в медицине.
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