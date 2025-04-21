В Дубае российские туристы засняли пролет огненного шара в небе

Фото: iStock/Jacob Powers
Российские туристы засняли, как в небе над Дубаем пролетел неопознанный огненный шар. Видеозапись опубликовал telegram-канал Shot.
«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказывают туристы.
Неизвестный объект засняли во время ужина в отеле Le Royal Méridien Beach Resort & SPA. При этом никаких взрывов или других звуков от пролета шара не было. Вероятнее всего, россиянам удалось запечатлеть сгорание метеора в земной атмосфере.
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Иван Мусатов