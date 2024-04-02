Школу в коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре достроят к 1 сентября

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Школу, рассчитанную на 520 учеников, возводят на территории коттеджного посёлка «Кембридж» в городском округе Истра, ввести объект в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Ход работ и качество материалов проверили строительные инспекторы совместно со специалистами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «Мособлстройцнил». В частности, они проверили сварочные работы и качество монтажа металлоконструкций», — отмечается в сообщении.Общая площадь учебного заведения составит свыше 7,5 тыс. квадратных метров, здесь будут учится школьники с 1 по 11 классы. В здании предусмотрены классы, лаборатории, библиотека, спортивный зал, а также актовый зал с гримёрками и костюмерными комнатами.
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Лев Каштанов