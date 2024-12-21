Самая длинная ночь и самый короткий день в году: что нельзя делать 21 декабря, в День зимнего солнцестояния

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В течение года продолжительность светового дня постоянно изменяется. В субботу, 21 декабря 2024 года, мы станем свидетелями самого короткого дня в году, когда Солнце будет находиться на своем минимальном уровне. С астрономической точки зрения этот день знаменует начало зимы в Северном полушарии. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Зимнее солнцестояние 2024
Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, которое происходит ежегодно 21-22 декабря. В 2024 году оно состоится в субботу, 21 числа. В этот день в Северном полушарии Солнце будет находиться на самом низком уровне относительно горизонта, что приведет к тому, что световой день станет самым коротким, а ночь — самой длинной. Также стоит отметить, что именно в день зимнего солнцестояния начинается астрономическая зима, которая продлится до 20 марта 2025 года, когда произойдет весеннее равноденствие. В Южном полушарии же 21 декабря наступает лето.
Зимнее солнцестояние: ритуалы
Дни солнцестояний на протяжении тысячелетий имели огромное значение для всех народов Земли. Люди осознавали влияние астрономических событий на свою жизнь. Например, наши предки ориентировались на Солнце при посадке и сборе урожая, а также приносили молитвы богам.
Для многих древних культур было важно отмечать течение времени, что выражалось в проведении праздников и строительстве различных сооружений. Одним из таких примеров является знаменитый Стоунхендж в Великобритании. Основная версия его назначения заключается в том, что он был связан с движением Солнца и служил своего рода календарем, где камни соответствовали определенным дням. Расположение камней этого древнего памятника считается соответствующим двум ключевым событиям солнечного цикла — зимнему и летнему солнцестояниям.
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Славяне начали отмечать праздник зимнего солнцестояния еще в языческие времена, дав ему имя в честь бога зимнего Солнца Коляды. В современности коляда ассоциируется с рождественским сочельником. Коляда олицетворял возвращение Солнца и был рожден именно в день зимнего солнцестояния, что делало его символом начала нового годового цикла.
В честь этого праздника славяне проводили множество мероприятий. Устанавливали колесо с восемью спицами, каждую из которых раскрашивали, а в центре зажигали свечу или факел. Люди наряжались, танцевали и гадали. Хороводы и песни были неотъемлемой частью торжества. Важным моментом считалось собраться всей семьей за одним столом, навещать друг друга и петь соседям колядки. В ответ на это принято было получать угощения в подарок. Молодежь также изготавливала маски, чтобы скрыть свои лица.
Ключевым элементом праздника был большой ритуальный костер, символизировавший Солнце. Вокруг него водили хороводы и пели песни, а также прыгали через огонь. Не обходилось и без специальной выпечки: хозяйки готовили пироги в форме Солнца, а также обрядовое печенье в виде коров-рогаликов, кренделей и баранок, которые символизировали жертвенного ягненка.
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Зимнее солнцестояние: запреты
С древних времен вокруг значимых праздников сложились определенные запреты. Вот некоторые из них, связанных с днем зимнего солнцестояния:
- Нельзя грустить, иначе весь следующий год будет полон печали;
- Запрещено ссориться;
- Не рекомендуется заниматься уборкой или тяжелым трудом, так как это может отразиться на будущем году. Все дела по уборке следовало завершить накануне;
- Не следует обижать других, так как это может обернуться против вас;
- Девушкам не разрешалось распускать волосы, чтобы не утратить женское счастье;
- Не рекомендуется оставаться в одиночестве, иначе год пройдет в изоляции.
Предшествующие дни празднования Коляды, или зимнего солнцестояния, были временем подготовки и завершения всех дел: погашения долгов и разрешения конфликтов. Все действия, запрещенные в сам день солнцестояния, должны были быть завершены заранее, пока небесное светило находится в своем «старом» состоянии. Перед Колядой важно было тщательно убрать в доме и посетить баню. Чтобы следующий год был более удачным, стоит записать все плохое, что произошло за год, и сжечь этот листок.
Приметы 21 декабря
Как и многие важные праздники, Коляда сопровождалась наблюдениями за погодой:
- Иней предвещал хороший урожай в наступающем году;
- Ясная и звездная ночь сулила богатый урожай;
- Теплая погода предсказывала удачу в скотоводстве;
- Спокойствие скота в этот день обещало благополучный год;
- Если ветер дует с разных сторон, это предвещает полные закрома.
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