Самая длинная ночь и самый короткий день в году: что нельзя делать 21 декабря, в День зимнего солнцестояния

В течение года продолжительность светового дня постоянно изменяется. В субботу, 21 декабря 2024 года, мы станем свидетелями самого короткого дня в году, когда Солнце будет находиться на своем минимальном уровне. С астрономической точки зрения этот день знаменует начало зимы в Северном полушарии. Подробности читайте в материале «Радио 1».