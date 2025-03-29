Самая сексуальная бегунья мира опубликовала откровенное фото

Национальный автомобильный союз России направил обращение в Центробанк РФ с просьбой ограничить на законодательном уровне доходы автодилеров от выдаваемых кредитов, а так же запретить им навязывать покупателям дополнительные услуги. Соответствующее письмо НАС отправил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.