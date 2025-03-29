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Самая сексуальная бегунья мира опубликовала откровенное фото

Алиса Шмидт (фото: instagram*/alicasmd)

Алиса Шмидт (фото: instagram*/alicasmd)

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, поделилась новыми фотографиями в соцсетях.
На фото бегунья в белом халате и с полотенцем на голове читает газету. Пост собрал 72 тысячи лайков и почти 500 комментариев.

Алиса Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 в Париже. Спортсменка выступала за сборную Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 м. В 2017 году девушка взяла второе место в эстафете четыре по 400 м на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Через два года Шмидт удалось взять бронзу на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет.

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Семьям в России необходимо 74 тысячи рублей для покупки самого необходимого
29 марта 2025, 02:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

В прошлом году российским семьям было необходимо 73,9 тысячи рублей для покупки самого необходимого, чтобы «свести концы с концами». Такие данные приводит Росстат.
«Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для "сведения концов с концами" - под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов - в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год» — передает РИА Новости данные ведомства.

За два года эта сумма выросла на шесть тысяч рублей. Согласно результатам исследования, городским семьям для покрытия базовых потребностей необходимо 74,2 тысячи рублей. Проживающим в селах для этого нужно 72,5 тысячи. При этом если речь идет о семьях с детьми, то здесь минимальные потребности будут стоить 99,9 тысяч рублей. Бездетным для этого нужно уже 64,2 тысячи.

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Автодилерам хотят запретить навязывание дополнительных услуг
29 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/Fahroni

Национальный автомобильный союз России направил обращение в Центробанк РФ с просьбой ограничить на законодательном уровне доходы автодилеров от выдаваемых кредитов, а так же запретить им навязывать покупателям дополнительные услуги. Соответствующее письмо НАС отправил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
«Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых. Комиссия за оформление кредита у крупных автодилеров достигает 9% от размера кредита. Эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля», — приводит «Газета.Ru» обращение союза.
В то же время Минпромторг РФ обновил программу льготного лизинга авто. Как пишут «Известия», изучившие сообщение ведомства, теперь скидка на общественный транспорт и часть электромобилей будет увеличена с 10% до 40%. К тому же в отдельную категорию вывели электромобили с допустимой максимальной массой 3,5—12 тонн и автобусы полной массой до 5 тонн, подняв размер скидки до 2 миллионов рублей.
«Также в 2025 году в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии», — отмечается в сообщении Минпромторга.
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Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла
29 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/FCerez

Река Волга может обмелеть до рекордных значений из-за аномального тепла, весенние процессы на Куйбышевском водохранилище в этом году проходят в условиях острого дефицита снега. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Татар-информом».
По его прогнозам, половодье 2025 года будет одним из самых низких за всю историю наблюдений.
«Думаю, 21, 20 и 19-й века такого еще не видели. <…> Наполнение Волги будет одним из самых низких за весь ряд наблюдений. Такая напряженная ситуация сохранится на протяжении всего летнего периода», — поделился метеоролог.
Он также добавил, что есть вероятность на весенние осадки, но они смогут компенсировать их отсутствие в прошлом и засушливая тенденция сохранится. Дожди в апреле и мае будут заметно ниже нормы, так как ожидаются антициклоны.

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#волга
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Детский омбудсмен указала на неожиданную проблему в РФ
Волынец: в РФ низкий процент восстановления после лишения родительских прав
28 марта 2025, 23:57

Фото: iStock/RomoloTavani

В России очень низкий процент восстановления родительских прав после их лишения. Об этом заявила детский омбудсмен по РТ Ирина Волынец, сообщает «Татар-информ».
По ее словам, только в Татарстане порядка 500 семей в год лишаются родительских прав, а восстанавливаются — менее 3%.
«У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. Если после ограничения за последние три года около 10% родителей в правах восстановились, то по лишению восстановление — менее 3%», — поделилась уполномоченный по правам ребенка в республике.
Однако Волынец добавила, что в регионе удалось добиться снижения количества семей, в которых ситуация доходит до лишения родительских прав.

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Лидера группы «Мумий Тролль» потребовали признать иностранным агентом
Глава ФПБК Бородин призвал признать иноагентом лидера группы «Мумий Тролль»
28 марта 2025, 23:49

Илья Лагутенко (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Лидера российской рок-группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко призвали признать иностранным агентом. С соответствующим заявлением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
В беседе с NEWS.ru он указал, что музыкант ездит с турами по Европе и, соответственно, получает там деньги, что можно назвать иностранным финансированием.
«Во-первых, он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — пояснил глава ФПБК.
Бородин добавил, что будет направлять соответствующий запрос в Генпрокуратуру, а источники финансирования изучит Росфинмониторинг.

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