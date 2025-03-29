Самая сексуальная бегунья мира опубликовала откровенное фото

Алиса Шмидт (фото: instagram*/alicasmd)
Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, поделилась новыми фотографиями в соцсетях.
На фото бегунья в белом халате и с полотенцем на голове читает газету. Пост собрал 72 тысячи лайков и почти 500 комментариев.
Алиса Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 в Париже. Спортсменка выступала за сборную Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 м. В 2017 году девушка взяла второе место в эстафете четыре по 400 м на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Через два года Шмидт удалось взять бронзу на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет.
Читайте также:
Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России
«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ
Певица Мария Зайцева стала победителем шоу «Один в один»
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Алиса Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 в Париже. Спортсменка выступала за сборную Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 м. В 2017 году девушка взяла второе место в эстафете четыре по 400 м на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Через два года Шмидт удалось взять бронзу на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет.
Читайте также:
Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России
«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ
Певица Мария Зайцева стала победителем шоу «Один в один»
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Диана Аванесян