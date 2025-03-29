Певица Мария Зайцева стала победитель шоу «Один в один»

Мария Зайцева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Победителем шоу перевоплощений «Один в один» стала певица Мария Зайцева. Эфир программы состоялся на телеканале «Россия».
Состав жюри в финале состоял из Юрия Стоянова, Алексея Чумакова и Марины Мещеряковой. В качестве гостя на шоу пригласили Филиппа Киркорова.
На втором месте расположился Вячеслав Макаров. Третья строчка осталась за Алисой Мон. Ведущими стали Николай Басков и Клава Кока.
По ходу сезона участники перевоплощались в артистов разных эпох. Три месяца зрители наблюдали за тем, как звезды постоянно конкурировали между собой.
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«Могу сказать, что, когда объявили победителя и назвали мое имя, я действительно была потрясена. Мы не занимались подсчетами во время шоу, и на момент съемки финала я не знала, на каком месте находилась в турнирной таблице. Я первый раз в своей жизни выиграла в шоу, хотя опыт участия в различных проектах у меня не маленький. Для меня эта победа очень ценная», — прокомментировала свою победу Мария.
На втором месте расположился Вячеслав Макаров. Третья строчка осталась за Алисой Мон. Ведущими стали Николай Басков и Клава Кока.
По ходу сезона участники перевоплощались в артистов разных эпох. Три месяца зрители наблюдали за тем, как звезды постоянно конкурировали между собой.
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