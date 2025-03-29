«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ

Анна Михалкова (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
В МХТ им. Чехова состоялась церемония вручения Премии Художественного театра. Она направлена на поддержку деятелей искусства в возрасте до 35 лет. Анна Михалкова вручила награду победителю в номинации «Кино», пишет Voice.
Президент Владимир Путин 25 марта присвоил звезде фильма «Давай разведемся!» звание народного артиста России. Премия Художественного театра стала первым выходом Михалковой после присвоения почетного звания — когда Анна поднялась на сцену, из зала крикнули: «Поздравляем тебя!». Актриса отреагировала иронично, намекнув на молодой возраст лауреатов премии: «Ну спасибо. Я так понимаю, меня в основном приветствуют зрители "Спокойной ночи, малыши!"».
Однако закончила свою речь многодетная мать серьезно. Она заявила, что избалованна призами.
В номинации «Кино» лауреатом стала российская актриса Даша Верещагина. Она исполнила роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед». Верещагина опередила Олега Савостюка, исполнившего роль Павла Гончарова в сериале «Дайте шоу», и сценариста сериала «Она такая классная» Кирилла Дышлового.
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«Вообще-то, закончив ВГИК в конце 90-х, мне очень сложно было представить, что я окажусь на сцене МХТ. Это доказывает, если упорно трудиться, и если у тебя папа — Никита Михалков... Это была шутка! Сейчас лучше уточнять, где ты шутил, а где нет», — потроллила себя актриса.
Однако закончила свою речь многодетная мать серьезно. Она заявила, что избалованна призами.
«У меня есть практически все российские призы. Но до сих пор каждый приз и каждую номинацию я воспринимаю как аванс, который надо оправдать. И доказать дальше, что это не случайно. Поэтому я настоятельно рекомендую всем номинантам так относиться к своей победе. Это аванс, отработайте!» —обратилась Анна к коллегам.
В номинации «Кино» лауреатом стала российская актриса Даша Верещагина. Она исполнила роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед». Верещагина опередила Олега Савостюка, исполнившего роль Павла Гончарова в сериале «Дайте шоу», и сценариста сериала «Она такая классная» Кирилла Дышлового.
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Диана Аванесян