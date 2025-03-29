«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ

Советский кинематограф стал непревзойденной классикой. Эпоха сопровождалась выходом культовых картин и безукоризненной игрой актеров. Несмотря на славу, судьбы последних нередко складывались весьма трагично. Это же можно сказать и об истории жизни Людмилы Марченко, чья звезда пусть и ярко зажглась, но и быстро потухла под гнетом испытаний.