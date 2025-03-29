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Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На фоне шумихи вокруг баснословных гонораров Кристины Орбакайте появилась новая информация о доходах певицы и ее матери Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что артистки давно не были в России, они не ликвидировали свои ИП.
Помимо этого, Орбакайте остается связана с ООО «Театр песни Аллы Пугачевой», где до 2020 года владела 49% акций. Когда-то театр Пугачевой задумывался как грандиозный проект в Санкт-Петербурге, но позже его заморозили. Однако компания продолжила существовать — сперва она несла убытки, но в 2023 году ситуация изменилась и выручка театра составила 113,1 млн рублей, а чистая прибыль — 212,3 млн.

Многие считают, что кто-то помог артисткам погасить долги. Номинально сейчас Алла Пугачева не имеет отношения к новым владельцам ООО, а ее имя убрали из названия компании. Однако в Сети подозревают, что певица может просто оставаться в тени.

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«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
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#россия
«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
Покинувшая РФ Мария Машкова призналась, что отношения с отцом доставляют ей боль
29 марта 2025, 07:42

Мария Машкова (фото: Instagram*/masha_mashkova_official)

Актриса Мария Машкова много лет назад эмигрировала в США, однако до 2022 часто приезжала в Россию по работе и к близким. Теперь же она не планирует возвращаться на Родину даже на время.
Отец и друзья Машковой придерживаются иных политических взглядов, что стало причиной конфликтов. Но у актрисы в России все же осталась одна приятельница, с которой они недавно увиделись.

«Ко мне приехала моя близкая подруга из Москвы, которая удивительным образом осталась близкой, что в наши дни большая редкость. Она привезла мне голубое шикарное пальто. Сказала, что мне в эмиграции надо ходить только в шикарном, и она же привезла платок моей бабушки», — рассказала артистка в шоу «Георгий за кадром».

Имя коллеги Мария называть не стала, потому что та вернулась в Москву и не собирается эмигрировать. У Машковой сложные отношения с родителями — если с мамой они время от времени созваниваются, то с отцом артистка совсем не контактирует. Владимир Львович два года назад предоставил дочери право выбора — либо она возвращается с детьми в Россию, либо они перестают общаться.

«Что делать, если в семье случился разрыв связей? В моем случае, это произошло публично. С бабушкой у меня слишком крепкая связь, ее не разорвешь. Мы говорим по телефону, но все реже. Между нами будто висит что-то страшное, большое и мертвое. Но мы вместе. С отцом мы не справились. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление папы доставляет мне физическую боль, и любовь утекает… Все заполняет ненависть, отчаяние и безысходность. Мы друг друга не слышим. Пусть когда-нибудь этот разрыв можно будет сшит», — призналась эмигрантка в переживаниях.

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«Это шутка»: Анна Михалкова высмеяла себя после получения звания народной артистки РФ
Анна Михалкова на вручении премии заявила, что избалованна призами
29 марта 2025, 06:56

Анна Михалкова (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В МХТ им. Чехова состоялась церемония вручения Премии Художественного театра. Она направлена на поддержку деятелей искусства в возрасте до 35 лет. Анна Михалкова вручила награду победителю в номинации «Кино», пишет Voice.
Президент Владимир Путин 25 марта присвоил звезде фильма «Давай разведемся!» звание народного артиста России. Премия Художественного театра стала первым выходом Михалковой после присвоения почетного звания — когда Анна поднялась на сцену, из зала крикнули: «Поздравляем тебя!». Актриса отреагировала иронично, намекнув на молодой возраст лауреатов премии: «Ну спасибо. Я так понимаю, меня в основном приветствуют зрители "Спокойной ночи, малыши!"».

«Вообще-то, закончив ВГИК в конце 90-х, мне очень сложно было представить, что я окажусь на сцене МХТ. Это доказывает, если упорно трудиться, и если у тебя папа — Никита Михалков... Это была шутка! Сейчас лучше уточнять, где ты шутил, а где нет», — потроллила себя актриса.

Однако закончила свою речь многодетная мать серьезно. Она заявила, что избалованна призами.

«У меня есть практически все российские призы. Но до сих пор каждый приз и каждую номинацию я воспринимаю как аванс, который надо оправдать. И доказать дальше, что это не случайно. Поэтому я настоятельно рекомендую всем номинантам так относиться к своей победе. Это аванс, отработайте!» —обратилась Анна к коллегам.

В номинации «Кино» лауреатом стала российская актриса Даша Верещагина. Она исполнила роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед». Верещагина опередила Олега Савостюка, исполнившего роль Павла Гончарова в сериале «Дайте шоу», и сценариста сериала «Она такая классная» Кирилла Дышлового.

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Алкоголизм, беременность от Стриженова и смерть в забвении: трагичная судьба звезды фильма «Отчий дом» Людмилы Марченко
29 марта 2025, 06:07

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «Отчий дом»)

Советский кинематограф стал непревзойденной классикой. Эпоха сопровождалась выходом культовых картин и безукоризненной игрой актеров. Несмотря на славу, судьбы последних нередко складывались весьма трагично. Это же можно сказать и об истории жизни Людмилы Марченко, чья звезда пусть и ярко зажглась, но и быстро потухла под гнетом испытаний.
Актриса обрела славу после главной роли в фильме «Отчий дом». На тот момент она еще была студенткой ВГИКа. После у Марченко появилась толпа фанатов, в число которых входили и весьма известные личности.

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Влиятельный покровитель в лице Ивана Пырьева

Столь быстрая слава стала поводом для злых языков обсудить жизнь Людмилы. Многие говорили, что за свои заслуги Марченко должна благодарить не талант, а 60-летнего режиссера Ивана Пырьева. Он появился в жизни актрисы, когда ей было всего 20 лет. В попытке добиться расположения Людмилы, Пырьев помогал ей с ролями, а однажды с его руки Марченко выделили квартиру.

Несмотря на преследования, еще юная девушка так и не смогла отказать режиссеру. Пырьев являлся директором «Мосфильма» и уже загубил карьеры нескольким молодым актрисам, которые не отвечали мужчине взаимностью. Стоит отметить, что между ними были лишь платонические отношения, а Ивану хватало и слухов об его якобы романе с Марченко.

Беременность от Олега Стриженова и бесплодие из-за аборта


Людмила Марченко и Олег Стриженов (Фото: кадр из фильма «Белые ночи»)

Во время съемок фильма «Белые ночи» между Людмилой и Олегом Стриженовым разгорелся роман. Последний уже состоял в браке, но это не помешало паре поддаться чувствам и проводить время вместе в той самой квартире, которую Марченко получила благодаря Пырьеву. При чем последний являлся режиссером картины, на съемках которой Людмила и Олег влюбились в друг друга. Когда Пырьев узнал правду, у него случился инсульт.

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Сама Марченко выбрала любовь, но Стриженов спустя полгода порвал с актрисой и вернулся в семью. К страданиям Людмилы добавилось еще и то, что она забеременела от Олега. Не желая иметь ребенка от мужчины, который ее бросил, актриса приняла решение сделать аборт. В СССР они были запрещены, поэтому девушке пришлось обратиться к подпольному хирургу. После этого Марченко больше никогда не могла иметь детей.

Обвинения в измене и избиение


Людмила все же смогла выйти замуж за Владимира Вебренко, но спустя год пара разошлась. Спустя немного времени у Марченко завязался в бурный роман с геологом Валентином Березиным. Актриса хотела завести ребенка от второго мужа, но неудачный аборт поставил крест на мечтах звезды. Как оказалось, Березкин вел двойную игру и имел семью на стороне. Мужчина уже был женат и являлся отцом ребенка.

Когда Марченко обо всем узнала, Валентин жестоко избил ее за любопытство и лживые слухи об интимной жизни с Пырьевым. Актрису пришлось госпитализировать в больницу, где она соврала об аварии, тем самым защитив Березина.

Людмила Марченко (Фото: кадр из фильма «До будущей весны»)

Черная полоса в карьере и алкоголизм


Пырьев уже потерял надежду завоевать любовь Марченко, в связи с чем отступил от актрисы. Воспользовавшись своей властью, директор «Мосфильма» запретил режиссерам снимать ее у себя, из-за чего Людмила все чаще стала употреблять спиртное.

Алкогольная зависимость усугубилась в 70-х, когда Марченко перестали приглашать даже на эпизодические роли. Из кризиса ее пытался вывести тогдашний партнер Виталий Войтенко. Он нашел хирургов, которые могли исправить серьезные шрамы на лице актрисы, но операция оказалась неудачной.

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Смерть в забвении


Глотком воздуха для Людмилы стала встреча с художником-иллюстратором Сергеем Соколовым. После ей предложили поработать ассистентом режиссера. Начавшаяся белая полоса продлилась недолго, так как супруг скончался. Это окончательно подбило Марченко, из-за чего она перестала выходить из дома и вновь стала заливать горе алкоголем.

В 1997 году Людмила скончалась. На похоронах присутствовали лишь самые близкие. На киностудии о смерти бывшей звезды узнали только спустя несколько месяцев. В последние моменты жизни Марченко говорила, что жалеет о своем выборе стать актрисой. По ее мнению, будь она учительницей, то жизнь сложилась бы намного лучше.

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#аборт
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«Лучше, чем сдохнуть»: Паша Техник перед комой сделал откровенное признание Гуфу
Паша Техник перед комой признался Гуфу, что ненавидит рехабы
29 марта 2025, 05:38

Поклонники Паши Техника с тревогой наблюдают за его состоянием — с 27 на 28 марта состояние рэпера ухудшилось, ему диагностировали пневмония и полиорганную недостаточность.
27 марта в СМИ появилась информация, что Пашу Техника ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние музыканта оценивалось как тяжелое, однако его менеджер утверждал, что ничего страшного не происходит. Он обратил внимание, что Техник не первый раз оказывается в коме.

Но на следующий день, 28 марта, стало известно, что состояние Паши значительно ухудшилось. По информации Starhit, у Техника развиваются сепсис, пневмония, острый респираторный дистресс-синдромом и полиорганная недостаточность. Кроме того, у пациента отказывают легкие, его пришлось подключить к аппарату ЭКМО. Сейчас Паша Техник находится в больнице Пхухета, и перевезти в Россию его не могут — организм ослаблен и может не выдержать перелета.

Незадолго до отравления артист лежал в рехабе. В клинике его поддерживал Гуф, с которым они поговорили по душам. 8 марта рэпере записали видео, на котором Техник поздравил женщин с праздником. Несмотря на то, что ему было сложно разговаривать, Паша признался, насколько ему сложно взять себя в руки. Техник привык обвинять бывшую супругу Еву Карицкую в том, что регулярно оказывается в ненавистных рехабах, но именно благодаря ее вмешательствам он все еще жив.

«Я на самом деле не люблю такие места, вот эти палаты… Но это лучше, чем сдохнуть», — признался артист Гуфу за несколько дней до отравления.

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#паша техник
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Певица Мария Зайцева стала победителем шоу «Один в один»
В шоу перевоплощений «Один в один» победила певица Мария Зайцева
29 марта 2025, 01:44

Мария Зайцева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Победителем шоу перевоплощений «Один в один» стала певица Мария Зайцева. Эфир программы состоялся на телеканале «Россия».
Состав жюри в финале состоял из Юрия Стоянова, Алексея Чумакова и Марины Мещеряковой. В качестве гостя на шоу пригласили Филиппа Киркорова.

«Могу сказать, что, когда объявили победителя и назвали мое имя, я действительно была потрясена. Мы не занимались подсчетами во время шоу, и на момент съемки финала я не знала, на каком месте находилась в турнирной таблице. Я первый раз в своей жизни выиграла в шоу, хотя опыт участия в различных проектах у меня не маленький. Для меня эта победа очень ценная», — прокомментировала свою победу Мария.

На втором месте расположился Вячеслав Макаров. Третья строчка осталась за Алисой Мон. Ведущими стали Николай Басков и Клава Кока.

По ходу сезона участники перевоплощались в артистов разных эпох. Три месяца зрители наблюдали за тем, как звезды постоянно конкурировали между собой.

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