Пугачева и Орбакайте продолжают зарабатывать миллионы в России

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На фоне шумихи вокруг баснословных гонораров Кристины Орбакайте появилась новая информация о доходах певицы и ее матери Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что артистки давно не были в России, они не ликвидировали свои ИП.
Помимо этого, Орбакайте остается связана с ООО «Театр песни Аллы Пугачевой», где до 2020 года владела 49% акций. Когда-то театр Пугачевой задумывался как грандиозный проект в Санкт-Петербурге, но позже его заморозили. Однако компания продолжила существовать — сперва она несла убытки, но в 2023 году ситуация изменилась и выручка театра составила 113,1 млн рублей, а чистая прибыль — 212,3 млн.
Многие считают, что кто-то помог артисткам погасить долги. Номинально сейчас Алла Пугачева не имеет отношения к новым владельцам ООО, а ее имя убрали из названия компании. Однако в Сети подозревают, что певица может просто оставаться в тени.
Читайте также:
Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»
Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму
«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
Многие считают, что кто-то помог артисткам погасить долги. Номинально сейчас Алла Пугачева не имеет отношения к новым владельцам ООО, а ее имя убрали из названия компании. Однако в Сети подозревают, что певица может просто оставаться в тени.
Читайте также:
Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»
Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму
«Появление папы доставляет мне физическую боль»: уехавшая из РФ Мария Машкова разорвали связь с родными
Диана Аванесян