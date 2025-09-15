Downdetector: в работе Starlink зафиксировали сбои по всему миру
Сервис спутникового интернета Starlink столкнулся с серьезными перебоями в работе, пишет РИА Новости.
Утром понедельника число обращений о проблемах достигло почти 50 тысяч. Информация поступила от пользователей через сайт Downdetector, который отслеживает сбои в работе интернет-ресурсов.
Проблемы с доступом к Starlink затронули различные регионы, включая Украину. Пользователи сообщают о трудностях с подключением и снижением скорости интернета. Спутниковая сеть предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любой точке мира, и такие сбои вызывают беспокойство среди клиентов.
Компания SpaceX, управляющая Starlink, пока не прокомментировала ситуацию. Пользователи надеются на скорейшее восстановление нормальной работы сервиса.
