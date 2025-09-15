Достижения.рф

Жителей Индии задержали за убийство питона и употребление его в пищу

Двое жителей Индии расправились с питоном и приготовили из него карри
В индийском штате Керала задержали двух мужчин, которые напали на питона и съели его. Об этом информирует The Times of India.



На каучуковой плантации, расположенной неподалеку от деревни, сотрудники лесного ведомства обнаружили питона. Им удалось справиться с рептилией. После этого мужчины забрали змею домой и приготовили из нее карри.

О происшествии стало известно лесничим. Они провели обыск и нашли части питона, а также готовое блюдо. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении закона о защите дикой природы Индии.

