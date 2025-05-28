«Сами вы страшнючие»: Симоньян защитила свою кошку от нападок хейтеров

28 мая 2025, 20:00

Симоньян защитила свою кошку от нападок подписчиков, назвавших её «страшнючей»

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @msimonyan)

Журналистка Маргарита Симоньян поделилась с подписчиками своего Telegram-канала фотографией кошки породы девон-рекс. Однако вместо ожидаемого умиления главред RT в ответ на пост получила критику, на которую ответила в другой публикации.





Симоньян назвала своего питомца «котомоделью», однако один из подписчиков при виде животного испытал смешанные чувства и не нашёл ничего лучше, чем обозвать кошку «страшнючей».



Журналистка решила не игнорировать такое оскорбление и опубликовала новый пост, в котором парировала заявление подписчика в оригинальной форме.





«Кошка просит передать, что сами вы страшнючие, а она королева!», – отметила Симоньян.