«Они ведь просчитались»: Симоньян оценила положение уехавших из России граждан

Артистка, чье имя все чаще упоминают в негативном ключе, бывшая любимица публики Кристина Орбакайте сегодня, 25 мая, празднует свой 54-й день рождения. Дочь Аллы Пугачевой давно проживает в Майами и пытается достичь прежней популярности у местной аудитории. О том, как сложилась жизнь у бывшей российской звезды за океаном, читайте в материале «Радио 1».