Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что россияне, покинувшие страну, совершили ошибку и теперь жалеют о невозможности вернуться. Об этом она рассказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, уехавшие действовали из прагматичных соображений, но их расчеты оказались неверными. Симоньян отметила, что наблюдать за их отчаянием сейчас «забавно», особенно на фоне признаний западных политиков о провале Украины.
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«Они ведь просчитались. Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и 3 дня. (...) Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось», — указала Симоньян.Она также процитировала стихотворение Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», подчеркнув, что истинное счастье — служить Родине, а те, кто этого не понимает, достойны лишь сожаления.
«Им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые», — передает ее слова РИА Новости.Читайте также:
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Мария Моисеева