Симоньян объяснила личное переживание за здоровье Трампа

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила опасения за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики для страны. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».