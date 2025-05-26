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Симоньян объяснила личное переживание за здоровье Трампа

Симоньян: многие переживают за жизнь Трампа из-за проводимой им политики для США
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила опасения за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики для страны. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По мнению Симоньян, действия Трампа, включая отказ подписывать санкции против России, идут вразрез с традиционной линией американских властей.

«Все эти годы американские президенты делают одно и тоже — картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И все должно было быть, как намечено глубинным государством. И Трамп вдруг их (серьезные санкции против РФ) не подписывает», — говорила в эфире Симоньян.
Она провела параллель с судьбой Джона Кеннеди, который также пытался проводить независимую политику и с пониманием относился к русским. И был убит.

Симоньян отметила, что даже союзники президента США, такие как Илон Маск, отстраняются от противостояния с системой, сосредотачиваясь на бизнесе.

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Дроны ВСУ попытались атаковать российский регион, жители доложили о взрывах
SHOT: беспилотники ВСУ атакуют Тульскую область, в небе над прогремели взрывы
26 мая 2025, 02:09

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Тульской области сообщили о серии взрывов в ночном небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным источника, около полуночи на окраинах Тулы прогремело более десяти взрывов, после чего в некоторых районах города возникли перебои с электроэнергией.

Сообщения о звуках беспилотников и взрывах также поступили из Алексина и Новомосковска.

Ранее сообщалось, что еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).

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#жители
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Собянин: силы ПВО сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
26 мая 2025, 01:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сбили ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал он.
Это уже не первый случай за последние дни, когда ПВО отражают атаки дронов на столицу.

Под ночь 25 мая сообщалось, что жители Елабуги (Татарстан) стали говорить о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.

Также «Радио 1» передавало, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах.

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«Они ведь просчитались»: Симоньян оценила положение уехавших из России граждан
Симоньян объяснила, что уехавшие из РФ просчитались и вернуться уже не смогут
26 мая 2025, 00:21

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что россияне, покинувшие страну, совершили ошибку и теперь жалеют о невозможности вернуться. Об этом она рассказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее словам, уехавшие действовали из прагматичных соображений, но их расчеты оказались неверными. Симоньян отметила, что наблюдать за их отчаянием сейчас «забавно», особенно на фоне признаний западных политиков о провале Украины.

«Они ведь просчитались. Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и 3 дня. (...) Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось», — указала Симоньян.
Она также процитировала стихотворение Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы», подчеркнув, что истинное счастье — служить Родине, а те, кто этого не понимает, достойны лишь сожаления.

«Им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые», — передает ее слова РИА Новости.
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В Ленинградской области подожгли склад с гумпомощью для военных на СВО и детей
26 мая 2025, 00:06

Фото: iStock/Dima Berlin

Волонтерский склад в Подпорожье (Ленинградская область), где хранились вещи для военных в зоне СВО и одежда для детей из Курской области, пострадал от поджога. Об этом сообщило правительство Ленобласти, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 24 мая, злоумышленник задержан. По данным властей, огонь уничтожил обмундирование для солдат, медикаменты, технику и детскую одежду с обувью, подготовленные к отправке.

Руководитель волонтерского штаба Татьяна Догадина уточнила, что пожар был начат преднамеренно и у него была четкая цель — поджигатель выбрал именно склад, вещи с которого должны были отправиться на фронт 29 мая.

Уточняется, что завтра планируется начать уборку в пострадавшем от огня помещении, а также как можно быстрее собрать новую партию груза для отправки в зону СВО.

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Жители города Елабуга в Татарстане рассказали о взрывах и атаке БПЛА
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Жители города Елабуга в Татарстане рассказали о взрывах и атаке БПЛА
25 мая 2025, 23:25

Фото: iStock/Naypong

Жители Елабуги (Татарстан) говорят о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости», выкладывая видео со звуком от местных жителей.
Официального подтверждения инцидента пока нет.

Ранее пресс-службой Росавиации сообщалось, что аэропорт Нижнекамска был временно закрыт для приема и отправки рейсов из-за угрозы БПЛА ВСУ. Ограничения действуют с 22:05 мск.



Также ранее стало известно, что обломки украинского беспилотника, сбитого при попытке атаки на Москву, упали вблизи школы №2 в подмосковных Бронницах. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые оцепили территорию.

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