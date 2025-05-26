Симоньян объяснила личное переживание за здоровье Трампа

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила опасения за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики для страны. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По мнению Симоньян, действия Трампа, включая отказ подписывать санкции против России, идут вразрез с традиционной линией американских властей.
Симоньян отметила, что даже союзники президента США, такие как Илон Маск, отстраняются от противостояния с системой, сосредотачиваясь на бизнесе.
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«Все эти годы американские президенты делают одно и тоже — картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И все должно было быть, как намечено глубинным государством. И Трамп вдруг их (серьезные санкции против РФ) не подписывает», — говорила в эфире Симоньян.Она провела параллель с судьбой Джона Кеннеди, который также пытался проводить независимую политику и с пониманием относился к русским. И был убит.
Симоньян отметила, что даже союзники президента США, такие как Илон Маск, отстраняются от противостояния с системой, сосредотачиваясь на бизнесе.
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Мария Моисеева