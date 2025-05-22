Симоньян ответила русской поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью французскому каналу GPTV ответила русской поговоркой на вопрос о том, как она относится к обвинениям RT в пропаганде.
«По себе людей не судят», — заявила медиаменеджер.
Симоньян подчеркнула, что настоящими пропагандистами являются BBC и CNN, которых признал таковыми даже их президент. Она добавила, что телеканал стал объектом геополитического давления из-за своей независимой позиции и стремления донести истину до граждан.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин вручил главреду RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова