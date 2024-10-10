«Самые большие губы России»: как жила звезда телешоу Кристина Рэй, бесследно пропавшая в Сочи, подробности

Фото: соцсети К. Рэй
Звезда телешоу, обладательница самых больших губ в РФ 35-летняя Кристина Рэй пропала в Сочи. Причиной ее исчезновения может служит наркотическая зависимость. Также есть версия, что девушка боится ложиться на лечение в рехаб, поэтому и скрывается от всех.
О том, как сложилась жизнь звезды российских телешоу, что послужило причиной исчезновения Кристины Рэй и где ее могут удерживать, расскажет редакция «Радио 1».
Наркотические вещества Кристина употребляет уже много лет. Свою зависимость она никогда не стремилась скрыть от общественности. Эту информацию подтвердила и коллега по проекту «Перезагрузка» на ТНТ Юлия Пугаева.
По словам девушки, знакомство произошло в 2018 году. Пугаева отзывается о пропавшей, как о доброй и отзывчивой. Однако существенными проблемами, которые повлияли на жизнь Кристины, стали наркотическая и алкогольная зависимость.
После съемок в «Перезагрузке» девушки еще какое-то время поддерживали связь, однако через некоторое время перестали общаться. Последний раз Юлия писала пропавшей Кристине несколько лет назад.
В то время Рэй уже успела пройти курс лечения в реабилитационном центре.
Помимо «Перезагрузки», Рэй также успела поучаствовать в проекте «ДОМ-2».
В 22 года девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в России. Она неоднократно проводила операции по их увеличению. Но после развода с мужчиной, в браке с которым прожила 7 лет, Рэй поменяла отношение к жизни. Она удалила все филлеры и вернулась к прежнему облику. К тому же, по ее мнению, слишком пухлый рот привлекал к ней совсем не тех мужчин.
Исчезновение Кристины Рэй в Сочи: наркотики, удерживание в заложниках
Правоохранители расследуют исчезновение Кристины. На сегодняшний день уже удалось найти молодого человека, с которым звезду российских телешоу видели в последний раз. Мужчину допросили и составили протокол по статье об употреблении запрещенных веществ.
Отмечается, что волонтеры «ЛизаАлерт» также участвуют в поисках. Согласно информации Telegram-канала SHOT, девушка могла сбежать к своему другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него на квартире.
По словам друзей и знакомых пропавшей, в последнее время Рэй часто ходила на вечеринки и общалась с Романом Михиным (его знают по кличке Кот). Близкие подозревают, что Рэй может скрываться у него на квартире, где они вместе употребляют запрещенные вещества.
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«Кололась и пила ежедневно»: Подруга Рэй о ее многолетней зависимости
Наркотические вещества Кристина употребляет уже много лет. Свою зависимость она никогда не стремилась скрыть от общественности. Эту информацию подтвердила и коллега по проекту «Перезагрузка» на ТНТ Юлия Пугаева.
По словам девушки, знакомство произошло в 2018 году. Пугаева отзывается о пропавшей, как о доброй и отзывчивой. Однако существенными проблемами, которые повлияли на жизнь Кристины, стали наркотическая и алкогольная зависимость.
«Мы прожили вместе месяц на квартире, когда шли съемки проекта. Она ежедневно употребляла пиво», — призналась Пугаева.
Переезд в Сочи и жизнь после проекта «Перезагрузка»
После съемок в «Перезагрузке» девушки еще какое-то время поддерживали связь, однако через некоторое время перестали общаться. Последний раз Юлия писала пропавшей Кристине несколько лет назад.
В то время Рэй уже успела пройти курс лечения в реабилитационном центре.
«В 2022-м я летала отдыхать в Сочи и написала ей, чтобы увидеться. Она промолчала. С тех пор я ей не навязывалась», — пояснила Пугаева.
«Самые большие губы России»: Как Рэй попала в Книгу рекордов Гиннеса
Помимо «Перезагрузки», Рэй также успела поучаствовать в проекте «ДОМ-2».
В 22 года девушка попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ в России. Она неоднократно проводила операции по их увеличению. Но после развода с мужчиной, в браке с которым прожила 7 лет, Рэй поменяла отношение к жизни. Она удалила все филлеры и вернулась к прежнему облику. К тому же, по ее мнению, слишком пухлый рот привлекал к ней совсем не тех мужчин.
Фото: соцсети К. РэйНесмотря на это Кристина считала себя более женственной и уверенной в себе именно с необычной внешностью.
«С такими губами я стала девочка-девочка!», — говорила Рэй.
Исчезновение Кристины Рэй в Сочи: наркотики, удерживание в заложниках
Правоохранители расследуют исчезновение Кристины. На сегодняшний день уже удалось найти молодого человека, с которым звезду российских телешоу видели в последний раз. Мужчину допросили и составили протокол по статье об употреблении запрещенных веществ.
Отмечается, что волонтеры «ЛизаАлерт» также участвуют в поисках. Согласно информации Telegram-канала SHOT, девушка могла сбежать к своему другу, чтобы с ним употреблять наркотики у него на квартире.
По словам друзей и знакомых пропавшей, в последнее время Рэй часто ходила на вечеринки и общалась с Романом Михиным (его знают по кличке Кот). Близкие подозревают, что Рэй может скрываться у него на квартире, где они вместе употребляют запрещенные вещества.
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Екатерина Коршунова