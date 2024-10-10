В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США

Фото: iStock/lisatop
В сети появились кадры последствий урагана «Милтон», обрушившегося на Соединенные Штаты. Ролик и снимки публикует агентство Associated Press.
Жители штата Флорида сняли затопленные улицы и множественные разрушенные здания. Также были запечатлены мощные ливни и ветер с порывами 160 км в час.
Согласно информации источника, сильнее всего пострадал стадион бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рейс». Со здания сорвало крышу, остался лишь каркас.
Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.
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Согласно информации источника, сильнее всего пострадал стадион бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рейс». Со здания сорвало крышу, остался лишь каркас.
Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.
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Екатерина Коршунова