Блогерша Лерчек и ее муж пытались сбежать из-под домашнего ареста

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Блогершу Лерчек и ее мужа подозревают в попытке побега из-под домашнего ареста, у них сработали электронные браслеты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что у Валерии датчик сработал больше двух раз, у Артема — постоянно пропадает связь.
По данным издания, оперативная группа судебных приставов приезжала к обоим арестованным, живущим по разным адресам. Оба находились дома.
«Чекалины находятся под домашним арестом с 4 октября, причём в разных местах. Им запрещено пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу», — отмечает издание.Читайте также:
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