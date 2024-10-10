Блогерша Лерчек и ее муж пытались сбежать из-под домашнего ареста

Блогершу Лерчек и ее мужа подозревают в попытке побега из-под домашнего ареста, у них сработали электронные браслеты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что у Валерии датчик сработал больше двух раз, у Артема — постоянно пропадает связь.