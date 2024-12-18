Старшеклассники из Узбекистана побывали в музеях Звенигорода и Парке «Патриот»

Фото: Евгения Дёмина
Делегация из Узбекистана продолжает знакомство с Подмосковьем, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Пятидневную поездку в регион совершают 40 школьников – активные и одарённые подростки 15-17 лет из школ Ташкентской области. 36 из них изучают русский язык, многие увлекаются русской культурой и литературой.
Фото: Евгения Дёмина
«Это самые активные и талантливые ребята со всей Ташкентской области, ученики девятых, 10-х и 11-х классов, которые участвовали в разных олимпиадах и спартакиадах. Каждый имеет какие-то награды. Мы очень благодарны организаторам этой поездки как со стороны Узбекистана, так со стороны России. Они дали возможность школьникам воочию познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети. Сегодня мы приехали в Звенигород познакомиться с русской культурой ещё ближе», – рассказала учитель русского языка Мавжуда Пардаева.Фото: Евгения Дёмина
Ребята посетили Звенигородский историко-художественный музей. Для них подготовили экскурсионную программу «Древний Звенигород». В Звенигородском манеже гости побывали на тематической экскурсии по выставке «Преображённая природа», увидели шедевры пейзажной живописи Айвазовского, Васильева, Куинджи, Саврасова и других выдающихся художников. Затем дети отправились в гости к ровесникам из Одинцовского «Десятого лицея».
«Мы приехали сюда по специальной программе. Это моя первая поездка за границу. Ваша страна очень гостеприимная. В Звенигородском музее всё очень понравилось. Раньше я смотрел советские мультфильмы, экранизации каких-то старых сказок. Здесь тоже много сказочных атрибутов, интерьер какой-то необычный. Экскурсия очень интересная. Нам рассказывали интересные факты», – поделился впечатлениями школьник из Ташкентской области Хондамир Кодиров.Фото: Евгения Дёмина
На следующий день делегация посетила Парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Ребята побывали в музее «Дорога Памяти» и в Главном храме Вооружённых сил России.
«Это дорогого стоит – когда дети могут чему-то учиться. Они обмениваются мнениями с российскими гимназистами, они уже подружились. Очень важно увидеть всё своими глазами. Это лучше, чем учиться по книжкам и смотреть какие-то фотографии. У нашего поколения было общее детство, а теперь мы надеемся на общее будущее российских и узбекских детей. Ведь дружба спасёт мир», – уверена Мавжуда Пардаева.
Фото: Евгения Дёмина
Для детей из Узбекистана в Подмосковье подготовили обширную программу. Ранее они посетили мастер-классы на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, Технопарк им. П.Л. Капицы и другие интересные места и мероприятия.
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