Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области

Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области

Фото: istockphoto / trendobjects

Фото: istockphoto / trendobjects

Московская область известна не только своими живописными пейзажами и близостью к Москве, но и наличием множества опасных дорог, представляющих угрозу для автомобилистов. «Радио 1» расскажет о самых опасных трассах Подмосковья, где водителям следует быть особенно внимательными.



На каких трассах было больше всего аварий в Подмосковье


Всего в Московской области за 10 месяцев зафиксировано 3 186 дорожно-транспортных происшествий.

Ленинградское шоссе


Сегодня Ленинградское шоссе начинается в центре Москвы и продолжается через Тверь до Санкт-Петербурга.

В Московской области оно проходит через такие города, как Химки, Солнечногорск и Клин. На трассе произошло более 30 аварий.

Дмитровское шоссе


Дмитровское шоссе (федеральная трасса А-104) соединяет Москву с Дмитровом и Дубной. На этот участок дороги приходится примерно 1,3% всех дорожно-транспортных происшествий в Московской области.

Новорижское шоссе


Дорога, по которой можно доехать из Москвы в столицу Латвии Ригу. Она проходит через такие города, как: Красногорск, Опалиха, Нахабино, Дедовск, Снегири, Истра, Румянцево, Ново-Петровское, Волоколамск и посёлок городского типа Шаховская.

На Новорижском шоссе в Московской области также наблюдается немалое количество происшествий — более 20 за текущий год.

Какие города Московской области обладают высокой аварийностью на дорогах


В Московской области наибольшее количество аварий фиксируется в таких городах, как Балашиха, Одинцово и Люберцы, на долю которых приходится 6,5 %, 6,1 % и 5,4 % всех ДТП соответственно.

В Балашихе особое внимание стоит уделить улице Советской, где происходит 6,6 % всех аварий в городе и аккуратнее ездить на шоссе Энтузиастов, на котором 5,6 %.

В Одинцовском районе повышенная опасность на Можайском шоссе, а также в районе села Юдино и посёлка ВНИССОК, где происходят 5,2 %, 2,8 % и 2,1 % всех происшествий.

Люберцах водителям следует быть особенно осторожными на Октябрьском проспекте (8,0 % всех аварий), а также в районах дачного посёлка Красково и рабочего посёлка Томилино, где на каждый из них приходится по 5,6 % ДТП.

Фото: istockphoto / Bilanol

Самые опасные трассы Подмосковья в 2024 году


Также высокий уровень аварийности наблюдается на следующих дорогах, где часто происходят ДТП:

  • ЦКАД,
  • М-1 «Беларусь»,
  • М-2 «Крым»,
  • М-4 «Дон»,
  • М-5 «Урал»,
  • М-7 «Волга»,
  • М-8 «Холмогоры»,
  • М-10 «Россия»,
  • Каширское шоссе;
  • Старосимферопольское шоссе;
  • Егорьевское шоссе.

Поверья и приметы на дорогах и трассах


Дороги всегда были связаны с множеством народных примет и поверий. В разных культурах существовали традиции, которые, по мнению людей, могли повлиять на удачу или безопасность в пути.

  • Подержаться за угол кухонного стола. Считается, что если постоять у угла кухонного стола несколько минут, это привлечёт удачу и поможет благополучно вернуться домой;
  • нельзя свистеть в машине — можно привлечь инспекторов ГИБДД.
  • нельзя использовать запчасти с разбитых автомобилей — это повышает риск аварии.
  • нельзя ругать машину, на которой ездишь — это может привести к беде.
  • надо расплывчато говорить о времени прибытия, вместо точного времени нужно сказать «примерно».

Читайте также:

Топ-12 лучших трасс и дорог Подмосковья: скоростные, красивые, по качеству

Автоэксперт Сажин предложил альтернативу идее о снижении скоростного порога

Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей
#дтп
#безопасность
#шоссе
#трассы
#аварии
#подмосковье
#статьи
Омбудсмен Фаевская встретилась с победителями олимпиады по праву
08 ноября 2024, 13:02

Ирина Фаевская (справа). Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву и рассказал им о деятельности омбудсмена, сообщает пресс-служба ведомства.
«Я с большим удовольствием пообщалась с ребятами. Рассказала о своей работе, привела интересные примеры из практики. Дети увлечены правом, это чувствуется. Хочу отметить, что они умеют задавать очень хорошие вопросы. Надеюсь, что сегодня ребята провели время с пользой», — сказала Ирина Фаевская.
Встреча проходила в МХТ имени Чехова, участие в ней приняли школьники из Каширы, Щёлкова, Ступина, Королёва и Одинцовского округа. Ребята обсудили с омбудсменом Подмосковья ряд важных вопросов, а потом посмотрели спектакль «Дядя Ваня».

Читайте также:

Ирина Фаевская присоединилась к обсуждению вопросов развития института пробации

18 жителей Подмосковья пришли на приём к омбудсмену Фаевской

Названы победители конкурса «Молодой правозащитник Московской области»
#омбудсмен
#ирина фаевская
#конкурс
#московская область
#встреча
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Безопасные прогулки: как отучить собаку подбирать с улицы и не стать жертвой догхантера
08 ноября 2024, 12:51

Фото: iStock/Chalabala

Жители элитного ЖК «Сады Пекина» в центре Москвы обнаружили в клумбах и кустах крысиную отраву. Люди считают, что местная управляющая компания пытается отравить их домашних любимцев, а яд предназначался не только для крыс, но и для собак.
Есть собаки, которые буквально обнюхивают и интересуются каждым предметом на улице, а если к этому добавляется привычка подбирать, прогулка может закончиться серьезным отравлением и даже гибелью питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как сделать прогулки с собакой безопасными.

«Первоочередная задача хозяина – это забота о безопасности и здоровье любимца. Если дома вы можете оградить собаку от неприятностей, то сделать это на улице сложнее. Привычка все подбирать с пола или с земли очень опасная, в лучшем случае питомец просто отравится, в худшем – погибнет. Поэтому хозяину важно не только обучать не поднимать с земли, но и внимательно следить за собакой на прогулке», – рассказал Голубев.

Необходимо начать с воспитания питомца, однако даже самый послушный пес может стать жертвой догхантера на улице, поэтому помимо обучения питомца, важную роль играет внимательность хозяина на прогулке.

Как отучить собаку подбирать с улицы

Правила в доме

С момента появления собаки в доме, важно устанавливать правила и следовать им всегда, даже вне стен квартиры. Необходимо приучать питомца к тому, что он ест только из своей миски, любая еда со стола строго запрещена. Нельзя поощрять хитрости собаки: многие питомцы любят выпрашивать что-то вкусное с человеческого стола – это должно быть запрещено. Лакомства собаке лучше давать на ладони и не позволять ей подбирать кусочки или есть с пола.

Отработка команд


Очень важно обучить собаку основным командам, которые помогут контролировать ее поведение. Питомец должен знать и хорошо отрабатывать команды «Фу!» или «Нельзя!», «Отдай!» или «Дай!». Любимца стоит обучать постепенно, сначала можно заняться с собакой дома, затем обучение можно перенести на улицу. Если самостоятельно разучить команды не получается, можно привлечь специалистов.

Правила для окружающих


Собака должна принимать пищу только от членов семьи и людей, которых можно считать «своими». Кормление «чужим» человеком должно быть строго запрещено. Помимо обучения питомца, важно сообщать об этом окружающим. Если кто-то незнакомый хочет угостить собаку, стоит рассказать им о запрете кормления питомца. В противном случае собака может не только принимать еду от чужих людей, но и подбирать брошенный перед ней корм.

Меры предосторожности на улице


Даже если собака идеально знает команды и выполняет их, это не обеспечит ей полную безопасность на улице. Необходимо следить за тем, чем интересуется питомец на прогулке, предотвращать любые попытки подобрать что-то земли с помощью запрещающей команды «Фу!» или «Нельзя!» и одергиванием поводка.

Также нужно исключить из прогулки маршруты, где могут обитать бездомные собаки. В этих местах могут быть разбросаны яды. Если есть неуверенность в послушности о питомца, то лучше воспользоваться намордником, который не позволит собаке подбирать с земли.

Читайте также:

«Серьезные нагрузки»: Кинолог рассказал, какие собаки живут дольше и почему

Адвокат рассказал, что будет с подмосковными живодерами, зверски избившими кота

«Трагические последствия»: Кинолог рассказал, как вести себя с собакой в лифте
#собаки
#радио 1
#безопасность
#здоровье
#корм
#бездомные
#еда
#маршруты
#кинолог
#питомцы
#правила
#бездомные собаки
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится в выходные ноября
08 ноября 2024, 12:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, а также на МЦД-1 будет меняться в выходные дни ноября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание электричек в ночи с пятниц на субботы и с суббот на воскресенья корректируется в связи с работами по строительству станции Петровско-Разумовская. В частности, будут увеличены интервалы между поездами. Кроме того, у некоторых электричек сократится количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении компании-перевозчика.

Читайте также:

В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными

На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,6 тыс. ям

В Московской области перешли на зимнее содержание дорог
#цппк
#минтранс мо
#расписание
#электрички
#график
#железная дорога
#белорусское направление
#мцд-1
#савёловское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветеран СВО провёл урок мужества для школьников Павловского Посада
08 ноября 2024, 12:02

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г..

74-летний участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Вячеслав Шевяков провёл для учеников школы №11 Павловского Посада урок мужества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вячеслав Шевяков, которому в 2022 году исполнилось 72 года, отправился на СВО добровольцем. Он стал заместителем командира мотострелкового полка и участвовал в подготовке ударного подразделения «Шторм», в чью задачу входил прорыв обороны противника. Ветеран рассказал о том, с чем ему довелось столкнуться в ходе боевых действий, а также о мужестве российских военных», — говорится в сообщении.
В уроке мужества также приняла участие социальный координатор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Марина Каленкова. Гости урока попросили ребят написать бойцам письма поддержки и объяснили, почему это важно.

Читайте также:

В Павловском Посаде провели рейд по безопасности детей-пассажиров

Студенты из Павловского Посада приняли участие в патриотической акции

Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске
#павловский посад
#ветеран
#школьники
#уроки
#сво
#патриотизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде провели рейд по безопасности детей-пассажиров
08 ноября 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Профилактическое мероприятие «Ребёнок в машине», направленное на обеспечение безопасности маленьких пассажиров, провели на территории Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили и рассказывали водителям, почему необходимо использовать детские удерживающие устройства, к каким последствиям может привести пренебрежение этим правилом, а также как правильно установить в салоне детское кресло. Каждому водителю по окончании беседы вручалась соответствующая памятка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время проведения рейда ни одного нарушения правил перевозки детей в автомобилях выявлено не было.

Читайте также:

Студенты из Павловского Посада приняли участие в патриотической акции

Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске

В Павловском Посаде провели встречу с предпринимателями по оплате коммуналки
#павловский посад
#госавтоинспекция
#гаи
#дети
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье оптимизировали услугу по выдаче разрешений для лесных участков
08 ноября 2024, 10:44

Фото: istockphoto.com/GettyTim82

Онлайн-услуга по выдаче разрешений для лесных участков на госпортале Московской области стала удобнее: к ней подключили «умный сервис» по проверке обременений территории правами третьих лиц, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Нововведение позволит сократить количество отказов, так как сервис проверит лесной участок ещё перед подачей заявления. Для этого пользователю достаточно ввести кадастровый номер участка: система всё проверит автоматически. Если обнаружится обременение участка правами третьих лиц, подать электронное заявление станет невозможно», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Отмечается, что услуги по лесными участкам, включая разрешение на изучение недр, на размещение объектов и на установление сервитутов, предоставляются в течение десяти рабочих дней.

Читайте также:

В Подмосковье в этом году выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства

На Геопортале Подмосковья обновили сервис «Градпроработка»

Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья
#мингосуправления мо
#цифровизация
#госуслуги
#портал
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, чем можно и чем нельзя подкармливать птиц зимой
08 ноября 2024, 10:30

Фото: istockphoto.com/arh-sib@rambler.ru

Птицы, остающиеся зимовать в Московской области, нуждаются в помощи человека, о том, чем можно подкармливать пернатых и как это правильно делать, рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.
«Для подкорма подходят несолёные семечки, орехи, несолёное сало, сливочное масло, подсушенные крошки белого хлеба, кусочки свежих фруктов и ягод и кусочки сухофруктов, сушеные ягоды рябины и боярышника, сырые зёрна пшеницы и ячменя, крупы сушеные дикие травы (конский щавель, репей)», — говорится в сообщении.
Нельзя кормить птиц солёными продуктами — орешками, чипсами и пр., копчёным и жареным, чёрным хлебом и свежим белым хлебом, а также рисом, пшеном и гречкой.

Важно подсыпать корм в кормушку каждый день до конца зимы. Лучше всего делать это в одно и то же время.









Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Читайте также:

В Московской области готовятся к Синичкину Дню

В Подмосковье успешно очистили историческое Бисерово озеро

Московская область вошла в топ-5 «соловьиных» регионов России
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#птицы
#природа
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогеру-транссексуалу Петрову пришла повестка из военкомата Калужской области
08 ноября 2024, 10:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Скандальному блогеру-транссексуалу Андрею Петрову из деревни Бордуково, который сейчас живет в Аргентине, пришла повестка из военкомата Калужской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, молодому человеку сейчас 28 лет. Справок о каких-либо патологиях он не передавал, а значит обязан явиться в военкомат по повестке. В настоящее время Петров проживает в Аргентине, где планирует сделать операцию по смене пола.

Кроме того, у Петрова числится задолженность перед ФНС в размере 344 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин в обозримом будущем не собирается возвращаться в Россию. Причина — боязнь осеннего призыва. Источники из близкого окружения блогера говорят, что Милохин очень хотел бы приехать на родину, однако его совсем не радует перспектива угодить под осенний призыв и на год пополнить ряды Вооружённых сил РФ.

Читайте также:

Осенний призыв 2024: кто получит отсрочку, сроки службы и электронные повестки

В России в тестовом режиме начал работать сайт «Реестр повесток»

Жительница Урала поседела после вызова ее мужа в военкомат
#призыв
#фнс
#сайт
#блогер
#рф
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 8 ноября составила четыре балла
08 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 8 ноября, заторы отмечаются при движении в сторону столицы на четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения зафиксированы при проезде по направлению к Москве на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Можайское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более одного миллиона машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными

На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,6 тыс. ям

В Московской области перешли на зимнее содержание дорог
#минтранс мо
#трафик движения
#пробки
#московская область
#дороги
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников