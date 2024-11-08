Топ-15 опасных дорог и трасс Подмосковья: где случается больше всего аварий в Московской области

Фото: istockphoto / trendobjects
Московская область известна не только своими живописными пейзажами и близостью к Москве, но и наличием множества опасных дорог, представляющих угрозу для автомобилистов. «Радио 1» расскажет о самых опасных трассах Подмосковья, где водителям следует быть особенно внимательными.
На каких трассах было больше всего аварий в Подмосковье
Всего в Московской области за 10 месяцев зафиксировано 3 186 дорожно-транспортных происшествий.
Ленинградское шоссе
Сегодня Ленинградское шоссе начинается в центре Москвы и продолжается через Тверь до Санкт-Петербурга.
В Московской области оно проходит через такие города, как Химки, Солнечногорск и Клин. На трассе произошло более 30 аварий.
Дмитровское шоссе
Дмитровское шоссе (федеральная трасса А-104) соединяет Москву с Дмитровом и Дубной. На этот участок дороги приходится примерно 1,3% всех дорожно-транспортных происшествий в Московской области.
Новорижское шоссе
Дорога, по которой можно доехать из Москвы в столицу Латвии Ригу. Она проходит через такие города, как: Красногорск, Опалиха, Нахабино, Дедовск, Снегири, Истра, Румянцево, Ново-Петровское, Волоколамск и посёлок городского типа Шаховская.
На Новорижском шоссе в Московской области также наблюдается немалое количество происшествий — более 20 за текущий год.
Какие города Московской области обладают высокой аварийностью на дорогах
В Московской области наибольшее количество аварий фиксируется в таких городах, как Балашиха, Одинцово и Люберцы, на долю которых приходится 6,5 %, 6,1 % и 5,4 % всех ДТП соответственно.
В Балашихе особое внимание стоит уделить улице Советской, где происходит 6,6 % всех аварий в городе и аккуратнее ездить на шоссе Энтузиастов, на котором 5,6 %.
В Одинцовском районе повышенная опасность на Можайском шоссе, а также в районе села Юдино и посёлка ВНИССОК, где происходят 5,2 %, 2,8 % и 2,1 % всех происшествий.
Люберцах водителям следует быть особенно осторожными на Октябрьском проспекте (8,0 % всех аварий), а также в районах дачного посёлка Красково и рабочего посёлка Томилино, где на каждый из них приходится по 5,6 % ДТП.
Фото: istockphoto / Bilanol
Самые опасные трассы Подмосковья в 2024 году
Также высокий уровень аварийности наблюдается на следующих дорогах, где часто происходят ДТП:
- ЦКАД,
- М-1 «Беларусь»,
- М-2 «Крым»,
- М-4 «Дон»,
- М-5 «Урал»,
- М-7 «Волга»,
- М-8 «Холмогоры»,
- М-10 «Россия»,
- Каширское шоссе;
- Старосимферопольское шоссе;
- Егорьевское шоссе.
Поверья и приметы на дорогах и трассах
Дороги всегда были связаны с множеством народных примет и поверий. В разных культурах существовали традиции, которые, по мнению людей, могли повлиять на удачу или безопасность в пути.
- Подержаться за угол кухонного стола. Считается, что если постоять у угла кухонного стола несколько минут, это привлечёт удачу и поможет благополучно вернуться домой;
- нельзя свистеть в машине — можно привлечь инспекторов ГИБДД.
- нельзя использовать запчасти с разбитых автомобилей — это повышает риск аварии.
- нельзя ругать машину, на которой ездишь — это может привести к беде.
- надо расплывчато говорить о времени прибытия, вместо точного времени нужно сказать «примерно».
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