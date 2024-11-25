Стилист Сафарова раскрыла, как создать образ для новогоднего корпоратива

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Стилист Селена Сафарова заявила, что при создании образа для новогоднего корпоратива необходимо исходить из того, где будет проводится празднество.
Так, если отмечать корпоратив планируется в офисе, рекомендуется выбирать более сдержанный, но стильный образ, для ресторана же может подойти и более раскованный стиль.
А до этого россиянкам дали рекомендации, какой маникюр сделать на Новый год Змеи 2025. Как пишет Общественная Служба Новостей, на этот праздник весьма актуальны будут все оттенки зелёного, классический белый цвет, красный цвет, торжественные золотой и серебряный, натуральные землистые тона, а также сдержанные нюдовые оттенки.
Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» также рассказывала про тренды 2025 года и советовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.
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«Часто мы забываем о вещах, которые давно не носили, но они могут стать основой для нового наряда. Проведите время, осматривая одежду, и спросите себя, какие вещи вызывают у вас положительные эмоции, какую одежду вы не носите и почему. Этот анализ поможет понять, какие элементы вашего гардероба можно использовать для составления наряда», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Сафарова.
А до этого россиянкам дали рекомендации, какой маникюр сделать на Новый год Змеи 2025. Как пишет Общественная Служба Новостей, на этот праздник весьма актуальны будут все оттенки зелёного, классический белый цвет, красный цвет, торжественные золотой и серебряный, натуральные землистые тона, а также сдержанные нюдовые оттенки.
Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» также рассказывала про тренды 2025 года и советовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.
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Мелисса Тимофеева