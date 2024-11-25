В России может появиться алкоголь под торговой маркой «Орешник»

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В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что заявка на регистрацию этого товарного знака поступила в ведомство 22 ноября. В перечне товаров и услуг, которые будут брендированы этим знаком, указана алкогольная продукция, в частности, водка, вино, виски , ликёры и прочие напитки.
Заявителем в документе числится Максим Гончарук.
Ранее сообщалось, что многодетная семья из Новокузнецка хочет назвать своего возможного 15-го ребёнка Орешником или Орешницей, если родится девочка. Глава семьи назвал это жестом патриотизма и уважения к президенту России Владимиру Путину.
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Заявителем в документе числится Максим Гончарук.
Ранее сообщалось, что многодетная семья из Новокузнецка хочет назвать своего возможного 15-го ребёнка Орешником или Орешницей, если родится девочка. Глава семьи назвал это жестом патриотизма и уважения к президенту России Владимиру Путину.
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Анастасия Чинкова