Самый большой в Подмосковье детсад примет воспитанников в начале сентября

Фото: пресс-служба Министерства стройкомплекса МО
В ЖК «Датский квартал» в Мытищах ввели в эксплуатацию детский сад на 510 мест, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области. Здание построили за счёт средств инфраструктурных бюджетных кредитов.
Уже в начале сентября в здание площадью более 7 тыс. кв. м. придут первые воспитанники. Детсад рассчитан на 20 групп для детей от 1,5 до 7 лет.
Помимо этого, предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий. На прилегающей территории установлены песочницы, качели, игровые комплексы и теневые навесы. Высажены деревья и кустарники, обустроены проезды и тротуары.
В здании смонтированы системы «Безопасного региона», пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны. Рядом с входом оборудовали место, где можно оставить коляски и санки.
В саду созданы условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
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«Это долгожданный для жителей детсад – первый в новом жилом комплексе. В трехэтажном здании разместились помещения для дошкольников с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок, медицинские помещения, кабинеты логопеда и психолога», – говорится в сообщении.
Помимо этого, предусмотрены площадки для спортивных и групповых занятий. На прилегающей территории установлены песочницы, качели, игровые комплексы и теневые навесы. Высажены деревья и кустарники, обустроены проезды и тротуары.
В здании смонтированы системы «Безопасного региона», пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организован пост охраны. Рядом с входом оборудовали место, где можно оставить коляски и санки.
В саду созданы условия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Лора Луганская