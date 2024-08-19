В Мытищах поставили на кадастровый учёт школу-новостройку на 500 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу на 500 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В новой школе оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские, помещения для групп продлённого дня, спортивные залы, актовый зал, библиотека и медицинский блок. На пришкольной территории оборудованы спортивные и игровые площадки, а также локации для общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.Школа была возведена за счёт застройщика — группы компаний ФСК — в рамках договора о комплексном развитии территории.
В министерстве отметили, что в состав ЖК «Скандинавский» ходит шесть жилых домов средней этажности, муниципальная школа на 500 учеников и муниципальный детский сад на 240 воспитанников.
Читайте также:
Из аварийных домов в Мытищах переселят более 300 семей
В Мытищах к началу учебного года откроют семь новых школ и детсадов
В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицея
Лев Каштанов