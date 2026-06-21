Самый длинный световой день в году начался в России

21 июня 2026, 04:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

21 июня на всей территории России наступил самый длинный день 2026 года. Такое явление, известное как летнее солнцестояние, характерно для Северного полушария, сообщили в Московском планетарии агентству РИА Новости.