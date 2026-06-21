Самый длинный световой день в году начался в России
21 июня на всей территории России наступил самый длинный день 2026 года. Такое явление, известное как летнее солнцестояние, характерно для Северного полушария, сообщили в Московском планетарии агентству РИА Новости.
В этот день в 11:24 по московскому времени Солнце достигнет наивысшей точки над горизонтом за весь год. На широте Москвы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты, а ночь на 22 июня окажется самой короткой: темнота будет преобладать лишь шесть часов 27 минут.
После летнего солнцестояния продолжительность светового времени начнёт постепенно сокращаться. Этот процесс будет идти до 23 сентября, когда длительность дня и ночи сравняется. Минимальная продолжительность светлого времени суток придётся на день зимнего солнцестояния — 21 декабря.
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