Самый дорогой билет на самолет продали в России за 671 тысячу рублей
В 2025 году самый дорогой корпоративный билет бизнес-класса приобрели из Москвы во Владивосток и обратно в период Восточного экономического форума (ВЭФ). Перелёт рейсом «Аэрофлота» для сотрудника компании из сферы финансов, кредитования и страхования обошёлся в 671 тысячу рублей, показало исследование компании «Аэроклуб», имеющееся у РИА Новости.
В среднем стоимость билетов бизнес-класса в прошлом году выросла на 2% и составила 78 тысяч рублей за перелёт в одну сторону. Наиболее дорогие направления — традиционно Владивосток (средняя цена 159 тысяч рублей, рост 12%) и Благовещенск, самые доступные — Калининград и Сургут (45 и 47 тысяч рублей соответственно).
Доля бизнес-класса среди корпоративных перелётов составила 3,4% против 3,3% в 2024 году. Как отметила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова, такой вид перелета используется для ключевых сотрудников, сложных маршрутов и длительных командировок, где важно сохранить работоспособность персонала.
Читайте также: