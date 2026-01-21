Самый дорогой билет на самолет продали в России за 671 тысячу рублей

21 января 2026, 14:58

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В 2025 году самый дорогой корпоративный билет бизнес-класса приобрели из Москвы во Владивосток и обратно в период Восточного экономического форума (ВЭФ). Перелёт рейсом «Аэрофлота» для сотрудника компании из сферы финансов, кредитования и страхования обошёлся в 671 тысячу рублей, показало исследование компании «Аэроклуб», имеющееся у РИА Новости.