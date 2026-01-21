В России обсуждают запрет «раздевающих» нейросетей, которые создают дипфейки
В России обсуждают ограничение так называемых «раздевающих» нейросетей, которые создают интимные дипфейки. Об этом сообщают «Известия».
С инициативой к главе Роскомнадзора обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что такие сервисы грубо нарушают права личности и представляют особую угрозу для детей и подростков.
По словам депутата, подобные ИИ-сервисы активно используются для травли в школах — сгенерированные изображения применяют для унижения одноклассников и давления на учителей. Идею запрета поддержали глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и представители родительского сообщества, отмечая серьёзные психологические последствия для жертв.
Эксперты считают, что без изменений в законодательстве проблему не решить. В частности, предлагается внести поправки в закон «О защите информации» и блокировать такие сервисы через чёрные списки Роскомнадзора, при этом чётко отделив их от легальных фоторедакторов и нейросетей для взрослого контента.
Отмечается, что аналогичные меры уже вводятся в ряде других стран. Там за создание интимных дипфейков предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.
