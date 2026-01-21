В Кузбассе зафиксировали ощутимое подорожание топлива

21 января 2026, 12:37

Фото: iStock/kckate16

В 2025 году в Кемеровской области значительно подорожало топливо. Такие данные следуют из сообщения Кемеровостата.





Так, в январе прошлого года стоимость АИ-92 за литр в среднем была порядка 52,86 рубля, то в январе этого она составила 59,28 рублей. То есть цена в среднем увеличилась более чем на шесть рублей.





«Литр АИ-95 стоил год назад 57,49 рубля, а сейчас — 63,90 рублей», — приводит цифры VSE42.RU.

«Цена дизельного топлива в течение прошлого года также увеличилась с 71,77 рубля до 75,73 рублей», — говорится в материале.