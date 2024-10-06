У семьи «депутата Наливкина» нет денег на его похороны

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У семьи актера Андрея Неретина, о смерти которого сообщали сегодня, 6 октября, нет денег на его похороны. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед своей кончиной запомнившийся по роли депутата Наливкина артист несколько дней был в запое.
По данным издания, у родных Неретина нет денег, чтобы организовать для него похороны, потому они будут собирать средства на погребение с поклонников актера.
Ранее сообщалось, что в последние годы своей жизни Неретин часто болел, а летом перенес микроинсульт и тяжелую операцию на тазобедренном суставе.
Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съемки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.
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Ранее сообщалось, что в последние годы своей жизни Неретин часто болел, а летом перенес микроинсульт и тяжелую операцию на тазобедренном суставе.
Напомним, шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина появилось в 2019 году на YouTube-канале BARAKuda. После одного из эпизодов на авторов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», а съемки прекратились. Несколько дней назад у Андрея Неретина случился микроинсульт. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.
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Данил Пономарев