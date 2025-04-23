Юный сын Трампа Бэррон стал тайно дружить с однокурсниками через Xbox

Бэррон, Дональд и Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Агарышев)
Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон нашел способ дружить с однокурсниками, несмотря на необходимость все время думать о своей безопасности, сообщило издание Page Six со ссылкой на информатора.
19-летний сын президента США учится в Нью-Йоркском университете. Однако в кампусе он постоянно окружен охранниками, что мешает ему насладиться студенчеством в полной мере. Чтобы заводить друзей, Бэррон решил тайно общаться с ними через игровую консоль Xbox.
Свой ник сын Трампа передает лишь тем, с кем общался лично.
В консоль встроен сервис, который позволяет юноше общаться с товарищами как текстовыми, так и голосовыми сообщениями.
Бэррон опасается давать другим студентам номер телефона, так как они могут слить его. Тогда сыну американского президента постоянно будут звонить разные люди, и он будет вынужден сменить номер. Отмечалось, что для онлайн-общения он также использует приложение Discord.
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Свой ник сын Трампа передает лишь тем, с кем общался лично.
«Это культура геймерского братства», — отметил инсайдер.
В консоль встроен сервис, который позволяет юноше общаться с товарищами как текстовыми, так и голосовыми сообщениями.
Бэррон опасается давать другим студентам номер телефона, так как они могут слить его. Тогда сыну американского президента постоянно будут звонить разные люди, и он будет вынужден сменить номер. Отмечалось, что для онлайн-общения он также использует приложение Discord.
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Ольга Енгалычева