Сомнолог Бузунов назвал три причины, из-за которых человек не высыпается
Утреннюю разбитость могут вызывать сбитый режим, болезни сна и тревога
Даже после семи-восьми часов сна человек может просыпаться разбитым и не чувствовать себя отдохнувшим. В диалоге с Общественной Службой Новостей врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов назвал три основные причины такого состояния.
Первая — социальный джетлаг, который возникает из-за сильной разницы между режимом сна в будни и выходные. Если человек регулярно просыпается в выходные на три и более часа позже, внутренние часы сбиваются, а в начале рабочей недели снова возникает недосып.
«Самое частое: человек в рабочие дни ложится поздно, встает рано, не досыпает. И тут наступает пятница — он ложится далеко за полночь и встает к обеду, прекрасно выспавшись. Потом ложится еще позже и встает уже где-нибудь в час дня, снова фантастически выспавшись. А в будние ему опять просыпаться в 7 утра. Как он заснет с воскресенья на понедельник? Да никак», — отметил он.Вторая причина — болезни сна. К ним относятся хроническая бессонница, обструктивное апноэ и синдром беспокойных ног. Они могут нарушать структуру сна, поэтому даже достаточная его продолжительность не гарантирует ощущения бодрости утром.
Третьим фактором Бузунов назвал психологические проблемы — прежде всего тревогу, депрессию и эмоциональное выгорание. Тревожность чаще мешает заснуть, а депрессия может приводить к раннему пробуждению и невозможности снова уснуть.
По словам сомнолога, примерно в половине случаев качество сна удается улучшить благодаря простым мерам: не отсыпаться по выходным, отказаться от кофеина за восемь часов до сна, ограничить гаджеты за час до отдыха и наладить условия в спальне.
Если проблемы со сном сохраняются три месяца и каждую неделю бывает не менее трех плохих ночей, Бузунов рекомендует обратиться к сомнологу для обследования.