Сомнолог Бузунов назвал три причины, из-за которых человек не высыпается

08 октября 2026, 17:05

Утреннюю разбитость могут вызывать сбитый режим, болезни сна и тревога

Фото: istockphoto / Pheelings Media

Даже после семи-восьми часов сна человек может просыпаться разбитым и не чувствовать себя отдохнувшим. В диалоге с Общественной Службой Новостей врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов назвал три основные причины такого состояния.





Первая — социальный джетлаг, который возникает из-за сильной разницы между режимом сна в будни и выходные. Если человек регулярно просыпается в выходные на три и более часа позже, внутренние часы сбиваются, а в начале рабочей недели снова возникает недосып.



«Самое частое: человек в рабочие дни ложится поздно, встает рано, не досыпает. И тут наступает пятница — он ложится далеко за полночь и встает к обеду, прекрасно выспавшись. Потом ложится еще позже и встает уже где-нибудь в час дня, снова фантастически выспавшись. А в будние ему опять просыпаться в 7 утра. Как он заснет с воскресенья на понедельник? Да никак», — отметил он.