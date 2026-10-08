Маткапитал на второго ребенка в России превысит 1 млн рублей
В России сохранят основные меры поддержки семей с детьми, при этом выплаты проиндексируют. В результате материнский капитал на второго ребенка для некоторых семей превысит 1 млн рублей.
Как сообщает «Сiбдепо», об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 января 2027 года прожиточный минимум увеличится на 6,8%, вместе с ним вырастут и зависящие от него выплаты.
С 1 февраля 2027 года материнский капитал проиндексируют с учетом фактической инфляции. Семьи, которые ранее не получали маткапитал, после рождения второго ребенка смогут получить более 1 млн рублей.
Ранее стало известно, что по мнению девяти из десяти россиян, наиболее эффективным способом распорядиться материнским капиталом является покупка недвижимости.
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