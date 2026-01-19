В Кузбассе автобусы перестали выходить на маршрут из-за аномального мороза

19 января 2026, 12:57

Фото: iStock/Apriori1

В Кемеровской области из-за сильнейших морозов на маршруты не вышли порядка 377 автобусов. Больше всего пострадало междугороднее сообщение.





По данным «Сiбдепо», 19 января отменили несколько рейсов из Кемерова в Белово, Новокузнецк, Прокопьевск и другие. В основном это рейсы, которые происходят в вечернее время или ранним утром.





«Решение об отмене принимается для безопасности пассажиров и водителей, когда столбик термометра опускается ниже 40 градусов», — говорится в материале.

«Как правило, февраль у нас бывает теплее января, потому что продолжительность светового дня и высота солнца над горизонтом увеличивается. Большинство моделей указывает, что он будет теплее многолетних значений, но ненамного», — отметила синоптик.