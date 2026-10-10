«Самый опасный момент»: Туристов предостерегли от попыток отобрать телефон у обезьяны
Россиян предостерегли от борьбы с обезьяной за свой телефон
Туристам не следует пытаться вернуть телефон или очки, которые схватила обезьяна, поскольку это может привести к травмам. Об этом РИА Новости сообщил исследователь приматов Университета Удаяна И Ненгах Вандия, комментируя нападение макаки на школьника на Бали.
Ранее в деревне Ванагири округа Булеленг на севере Бали обезьяна напала на девятилетнего мальчика, направлявшегося в туалет. Ребенок получил раны руки и поясницы, врачам пришлось наложить ему два шва и провести профилактическую вакцинацию против бешенства.
«Самый опасный момент может наступить, когда турист пытается вернуть украденное. Человек готов вступить в борьбу за телефон или очки, забывая, что перед ним дикое животное. Попытка спасти вещь может закончиться травмой. Частая ошибка — сначала приманить обезьяну едой ради фотографии, а затем попытаться ее отогнать. Турист хочет красивое селфи, фотографию, но сам создает ситуацию тесного контакта с диким животным. Это опасно, конечно же», — сказал собеседник.Исследователь также добавил, что встретить макак можно не только в лесу, но и рядом с местами, которые посещают путешественники. По его словам, туристам не обязательно уходить в джунгли, чтобы столкнуться с макаками, — контакт может произойти возле храмов, парковок и кафе. Он отметил, что нужно выяснять ситуацию в конкретном месте, поскольку один случай в деревне еще не означает, что опаснее вдруг стало на всем острове.