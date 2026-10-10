«Самый опасный момент»: Туристов предостерегли от попыток отобрать телефон у обезьяны

10 октября 2026, 14:04

Россиян предостерегли от борьбы с обезьяной за свой телефон

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Туристам не следует пытаться вернуть телефон или очки, которые схватила обезьяна, поскольку это может привести к травмам. Об этом РИА Новости сообщил исследователь приматов Университета Удаяна И Ненгах Вандия, комментируя нападение макаки на школьника на Бали.





Ранее в деревне Ванагири округа Булеленг на севере Бали обезьяна напала на девятилетнего мальчика, направлявшегося в туалет. Ребенок получил раны руки и поясницы, врачам пришлось наложить ему два шва и провести профилактическую вакцинацию против бешенства.





«Самый опасный момент может наступить, когда турист пытается вернуть украденное. Человек готов вступить в борьбу за телефон или очки, забывая, что перед ним дикое животное. Попытка спасти вещь может закончиться травмой. Частая ошибка — сначала приманить обезьяну едой ради фотографии, а затем попытаться ее отогнать. Турист хочет красивое селфи, фотографию, но сам создает ситуацию тесного контакта с диким животным. Это опасно, конечно же», — сказал собеседник.