«Сказала все»: обезьяна вторые сутки мерзнет на питерском балконе

13 сентября 2026, 21:42

Обезьяна вторые сутки мерзнет в клетке на балконе петербургского ЖК

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Санкт-Петербурге на Торфяной дороге в одном из жилых комплексов вторые сутки мерзнет маленькая обезьяна, находящаяся в клетке на балконе. Инцидент привлек внимание очевидцев, сообщает телеканал 78.ru.





На опубликованных кадрах видно, как женщина выходит к животному на балкон и наносит ему удары тряпкой по голове. По словам одной из местных жительниц, ей удалось связаться с хозяйкой квартиры. Та пояснила, что обезьяна принадлежит ее подруге, и ее оставили на передержку.



