«Сказала все»: обезьяна вторые сутки мерзнет на питерском балконе
Обезьяна вторые сутки мерзнет в клетке на балконе петербургского ЖК
В Санкт-Петербурге на Торфяной дороге в одном из жилых комплексов вторые сутки мерзнет маленькая обезьяна, находящаяся в клетке на балконе. Инцидент привлек внимание очевидцев, сообщает телеканал 78.ru.
На опубликованных кадрах видно, как женщина выходит к животному на балкон и наносит ему удары тряпкой по голове. По словам одной из местных жительниц, ей удалось связаться с хозяйкой квартиры. Та пояснила, что обезьяна принадлежит ее подруге, и ее оставили на передержку.
«Сказала про полицию и все, что думаю», — добавила горожанка.Ранее в Ростове-на-Дону домашняя обезьяна искусала десятилетнюю девочку на улице. Подробности — в нашем материале.