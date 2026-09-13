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«Сказала все»: обезьяна вторые сутки мерзнет на питерском балконе

Обезьяна вторые сутки мерзнет в клетке на балконе петербургского ЖК
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Санкт-Петербурге на Торфяной дороге в одном из жилых комплексов вторые сутки мерзнет маленькая обезьяна, находящаяся в клетке на балконе. Инцидент привлек внимание очевидцев, сообщает телеканал 78.ru.



На опубликованных кадрах видно, как женщина выходит к животному на балкон и наносит ему удары тряпкой по голове. По словам одной из местных жительниц, ей удалось связаться с хозяйкой квартиры. Та пояснила, что обезьяна принадлежит ее подруге, и ее оставили на передержку.

«Сказала про полицию и все, что думаю», — добавила горожанка.


Ранее в Ростове-на-Дону домашняя обезьяна искусала десятилетнюю девочку на улице. Подробности — в нашем материале.
Никита Кротов

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