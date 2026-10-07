Обезьяна выпила алкоголь с лекарствами и напала на людей в доме

07 октября 2026, 12:59

UOL: в Бразилии обезьяна влезла в квартиры, выпила алкоголь и лекарства

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В бразильском Салвадоре обезьяна-капуцин проникла в несколько домов жилого комплекса, выпила алкоголь и 70-процентный спирт, съела найденные таблетки и напала на людей. Об этом сообщает UOL.