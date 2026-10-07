Обезьяна выпила алкоголь с лекарствами и напала на людей в доме
В бразильском Салвадоре обезьяна-капуцин проникла в несколько домов жилого комплекса, выпила алкоголь и 70-процентный спирт, съела найденные таблетки и напала на людей. Об этом сообщает UOL.
Инцидент произошел в штате Баия. Животное несколько раз проникало на территорию жилого комплекса и ранило четырех человек — троих жителей и охранника.
Для поимки обезьяны полицейским пришлось использовать сачок и защитные кожаные перчатки. После задержания капуцина доставили в Центр сортировки диких животных, где специалисты оценили его состояние. По словам ветеринаров, животное оказалось ослабленным и нуждается в дальнейшем уходе.
Жители предположили, что необычное поведение обезьяны могло быть связано с тем, что она употребила алкоголь и лекарственные препараты, обнаруженные в одном из домов. Специалисты также рассматривают этот фактор как возможную причину агрессии и возбуждения животного.
По данным полиции, пострадавших доставили в участок для дачи показаний и оформления происшествия. Местные жители утверждают, что у капуцина есть владелец, а само животное содержится законно и имеет сертификат происхождения. Во время инцидента хозяина обезьяны дома не было.
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