Дмитрий Дибров сбежал из России после скандального видео
Телеведущий Дмитрий Дибров покинул Россию после того, как в сети появилось видео, на котором он стоит возле машины с вывалившимся из ширинки половым органом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В настоящее время 65-летний телеведущий находится на индонезийском острове Бали. По словам источника из его окружения, из-за скандала Дмитрию пришлось отменить празднование своего дня рождения в Москве.
Сейчас шоумен старается вести себя тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Он беспокоится, что недавний инцидент может негативно сказаться на его работе на телевидении, участии в корпоративах и рекламных контрактах. Согласно имеющимся данным, Дибров планирует вернуться в Россию во второй половине ноября.
Ранее депутат Михаил Иванов заявил, что Дмитрий Дибров принадлежит к движению свингеров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
