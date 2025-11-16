Дмитрий Дибров сбежал из России после скандального видео

16 ноября 2025, 10:35

Mash: Дмитрий Дибров уехал из России на Бали после скандального видео

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Телеведущий Дмитрий Дибров покинул Россию после того, как в сети появилось видео, на котором он стоит возле машины с вывалившимся из ширинки половым органом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.