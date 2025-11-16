Актриса Паулина Андреева поделилась редкими снимками с отдыха в Непале
Актриса Паулина Андреева выложила фотографии своего отдыха в Непале. Звезда поделилась с подписчиками снимками в личном блоге.
На фото 37-летняя артистка запечатлена на фоне местных пейзажей и достопримечательностей. Она радостно улыбается и с удовольствием позирует.
К публикации Паулина оставила довольно короткий комментарий: «Вспоминая Непал». Подписчики живо отозвались на эти фото, отмечая, что кадры чудесны.
Напомним, что в марте этого года Андреева и Фёдор Бондарчук объявили о разводе после девяти лет совместной жизни. Они не стали уточнять причину разрыва, хотя некоторые полагают, что брак пары столкнулся с трудностями из-за характера Бондарчука. Режиссеру сложно быть на вторых ролях.
Недавно актриса рассказывала о том, как переживает развод с супругом. По словам Паулины, её прежние представления о жизни рухнули. Сейчас у нее — период глубоких перемен, звезда учится жить без излишнего перфекционизма.
